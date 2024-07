Triplete #MaxForever a San Siro: dagli anni ’90 ad oggi in più di 165 mila a cantare e ballare le “hits(only)” di una vita

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Marco Arici

Se Max Pezzali fosse un’auto sarebbe la DeLoarean di Ritorno al futuro. Non me ne voglia la sua passione da centauro per l’Harley-Davidson, con cui è arrivato da Pavia lo scorso 30 giugno facendosi strada tra le vie di Milano dall’autostrada del Sole, passando da Porta Romana, per poi raggiungere i Navigli e, percorrendo tutta la cerchia dei Bastioni, arrivare al feudo del Suo San Siro, per una 3 giorni tutta di musica dove ci ha catapultato in un viaggio nel tempo senza pari.

Dopo il tour dei palazzetti dello scorso anno e la due giorni al Meazza nell’estate ‘23 quasi da considerarsi una prova generale di questo tour estivo negli stadi italiani, Max Pezzali approda finalmente nella sua city d’adozione, a seguito delle vincenti tappe di Trieste, Torino, Bologna e Roma.

Max Pezzali in concerto allo stadio San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Per l’ultima serata del 2 luglio è stato raggiunto il record di più di 57 mila presenze che sommato ai numeri del 30 giugno e del 1 luglio, vede un totale di più di 165 mila partecipanti ai 3 giorni di live, un successo che – volendo fare paragoni- giusto Vasco, senza nuovi album all’attivo, riesce a reggere. Sempre andando per parallelismi, il fattor comune dei due artisti italiani che ho avuto la fortuna e il piacere di vivere a San Siro nelle ultime settimane è saper parlare di temi trasversali e sempreverdi a più generazioni, abbattendo ogni differenza attraverso gli anni, sapendo sì reiventarsi ma ascoltando il proprio pubblico, sempre mantenendosi fedeli a se stessi. Elementi banali forse da elencare, ma difficilmente riscontrabili nel panorama tanto italiano quanto internazionale della musica, perchè farsi trascinare “dalle mode del tempo” per sopravvivere alla fama (e alla fame) è facile, ma il ragazzo poco più che ventenne che cantava Con un deca nella provincia pavese degli anni ’90 è rimasto lo stesso uomo 56enne di oggi, che canta il passato delle Discoteche abbandonate, con nostalgia e coscienza e non per trend o sound catchy e smart.

Max Pezzali in concerto allo stadio San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Il fil rouge dello spettacolo di Max Forever è raccontato attraverso i visual che aprono le varie sezioni del live attraverso le “scatole della memoria” di Pezzali (che è anche la nostra memoria), conservate nel suo garage di provincia: ecco che ad ogni unboxing (che non è quello a cui ci siamo abituati a vedere oggi sui social di giovani influencer a far markettate) si ri-vivono altri mondi, del passato e dell’immaginario collettivo: le prime esperienze in discoteca con La regina del Celebrità, le prime cotte con Bella vera, i primi (e costanti) due di picche con La regola dell’amico, le prime vere e durature amicizie con Io ci sarò e le prime delusioni amorose con Come deve andare. Dicevamo, appunto, temi universali e senza tempo, a portata di tutti e tutte.

A testimoniare la trasversalità della musica di Pezzali è proprio il pubblico presenta ai suoi concerti: uomini, donne, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, nonni, nonne. Insomma tutt* a cantare nel rito collettivo più di 3 decenni di canzoni che hanno fatto la storia di più epoche: ci si perde sempre per strada, con o senza navigatore, come in Rotta x casa di Dio e ci si ritrova “deficienti a fare cazzate”, ci si imbatte spesso in un nuova conoscenza alla Te la tiri o 6 uno sfigato, ci si addormenta male come de Il grande incubo, per poi risvegliarsi in una realtà forse peggiore di quella che si era immaginata dormendo.

Max Pezzali in concerto allo stadio San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Il sogno reale di Max Pezzali è però anche il nostro: vivere in spensieratezza, tanto questo concerto, quanto la nostra vita, fatta di alti e bassi, ben raccontata nell’album di Nord Sud Ovest Est: l’infilata di Sei un mito, Nella notte (bellissima in versione remix) e Weekend ci fa cantare e riflettere allo stesso tempo, preparandoci poi all’umboxing romantico, strappalacrime (e ricordi) con Una canzone d’amore, Come mai, Nessun rimpianto, Eccoti, Ci sono anch’io e La dura legge del goal.

L’ultima delle scatole aperta da Max contiene a sorpresa un ragno che ci catapulta nella “notte da lupi nel Bronx” e sulle note di Hanno ucciso l’uomo ragno e poi de l’inno generazionale de Gli Anni, riceviamo un regalo acustico di un Grazie Mille, cantato meno a squarciagola ma molto con il cuore, in duetto con il suo chitarrista e producer Davide Ferrario. Mentre il gran finale, con un Pezzali emozionato e ben presente sul palco con grinta e vocalità, vede “tenere il tempo” sulle note delle amatissime Nord Sud Ovest Est, Tieni il tempo (appunto) e Con un deca.

Dire di aver rivissuto in una sera gli anni ’90 sarebbe scontato ma è quello che è successo: considerando però partecipazione, vibes e l’esperienza collettiva vissuta, direi che questi anni non sono certo finiti anzi, si stanno ancora vivendo, attraverso la memoria di artisti come Pezzali e di generazioni che come noi Millennials non perdono l’occasione di raccontarli a figli e nipoti che non l’hanno vissuta o di riviverla con i propri genitori per accorgersi insieme che siamo oggi tanto nel nostro passato quanto nel nostro futuro in un tempo ciclico che sempre ritorna e sempre ritornerà (“e a piedi non ci lascerà, in questa città”).

Scopri le foto del concerto di Max Pezzali a San Siro il 2 luglio oppure sfoglia la gallery qui sotto

Scopri la scaletta del concerto di Max Pezzali – 2 luglio – San Siro (Milano)

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del Celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di dio

Non me la menare / te la tiri / 6 uno sfigato /jolly blu/ la radio 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte (rmx)

Weekend (rmx)

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del goal

Hanno ucciso l’uomo ragno

Gli anni

Grazie mille (acoustic version)

Nord Sud Ovest Est

Tieni il tempo

Con un deca