BETH GIBBONS incanta la Triennale di Milano: un trionfo sold-out tra passato e presente

Ieri sera, la Triennale di Milano ha ospitato un evento attesissimo: il ritorno sulle scene di Beth Gibbons, voce iconica dei Portishead. Il concerto, sold-out da tempo, ha visto un pubblico in trepidante attesa, ansioso di rivedere sul palco una delle artiste più amate e influenti degli ultimi decenni. L’atmosfera era palpabile, carica di una reverenza quasi sacra per il grande ritorno della cantante.

Beth Gibbons, come al solito, si è dimostrata in forma smagliante. La sua voce, un marchio di fabbrica inconfondibile, ha riempito la sala con la sua intensità e profondità. Il suo vibrato, poi, è rimasto perfettamente intatto, potente ed emozionante nonostante gli anni, dimostrando una tecnica e una sensibilità che pochi possono vantare. Ogni nota era un’emozione, un tuffo nell’anima che ha catturato e rapito gli spettatori dal primo all’ultimo minuto.

Lo spettacolo, durato circa un’ora e un quarto, ha visto Beth Gibbons eseguire interamente il suo album di debutto da solista, “Lives Outgrown”. La scaletta ha saputo poi integrare sapientemente queste nuove composizioni con alcune gemme del passato. Il pubblico è letteralmente esploso in un boato di gioia quando sono risuonate le prime note di due brani dei Portishead: “Roads” e “Glory Box”, entrambi tratti dal loro leggendario album “Dummy”. Questi momenti, in particolare, hanno mandato in estasi i fan di lunga data, rievocando ricordi e suscitando un’emozione collettiva indescrivibile. La maestria con cui ha reinterpretato questi classici, donando loro nuova linfa pur mantenendo la loro essenza, è stata un vero e proprio capolavoro.

In sintesi, il concerto di Beth Gibbons alla Triennale è stato un evento da ricordare che ha appagato l’attesa di ben 16 anni dall’ultimo concerto dei Portishead in Italia. Un ritorno trionfale che ha lasciato nel cuore del pubblico milanese un’emozione profonda e la conferma che certe voci, e certe presenze sceniche, sono eterne.

Clicca qui per vedere le foto di Beth Gibbons alla Triennale di Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

BETH GIBBONS – La scaletta del concerto di Milano

Tell Me Who You Are Today

Burden of Life

Floating on a Moment

Rewind

For Sale

Mysteries (cover di Beth Gibbons & Rustin Man)

Lost Changes

Oceans

Tom the Model (cover di Beth Gibbons & Rustin Man)

Beyond the Sun

Whispering Love

ENCORE

Roads (brano dei Portishead)

Glory Box (brano dei Portishead)

Reaching Out