La Bellezza della semplicità: ANDREW BIRD in concerto a Milano al Castello Sforzesco

Articolo di Stefania Clerici | foto di Martina Fiore

Less is more, dice un adagio. E in punta di piedi il virtuoso artista, violinista e polistrumentista Andrew Bird ha presentato ieri sera a Milano la poetica del suo ultimo lavoro in studio “Sunday Morning Put-On”, segnando un ritorno al jazz e alle sue radici musicali più lontane.

Come ci ha raccontato prima dello spettacolo in un’intervista “Sunday Morning Put-On” è prima di tutto un “mood”, da cui nascono le reinterpretazioni personali e mai scontate di brani immortali firmati da giganti che hanno influenzato la sua musica. Da Cole Porter a Duke Ellington passando per Rodgers & Hart, e Lerner & Loew, voce e violino di Bird si fondono con il passato, raggiungendo nuove vette espressive:

Volevo raggiungere degli obiettivi con questo album e il tone of voice era quello principale. Non ci sono violini in un album jazz di solito, ma io volevo includerli, con pazienza e ampio respiro. Il titolo è sincuramente un suggerimento di ascolto per una domenica mattina in cui non hai voglia di fare molto se non sentire il mio disco, ma sicuramente si presta anche ad un ascolto per un tranquillo sabato sera.

Andrew Bird in concerto al Castello Sforzesco di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Ieri era un tranquillo martedì di luglio e la piacevole serata, stranamente ventilata e di respiro in centro a Milano, ce la siamo goduta fin dall’inizio, con l’apertura del set da parte della cantante Tift Merritt, virtuosa country girl che con la sua musica nuda fatta di chitarra e voce, addolcita da cori self made con campionamenti live, ha fatto da opener in una cornice storica magica.

Tift Merrit in concerto al Castello Sforzesco di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Poco dopo le nove e mezza Bird e i suoi sono saliti sul palco per un’ora e mezza di poesia e regalando brani che celebravano da un lato il 20esimo anniversario di “The Mysterious Production of Eggs”, dall’altro l’ultima produzione di Bird con “My Finest Work Yet“, insieme a qualche cover jazz qui e là, tratte appunto da “Sunday Morning Put-On”.

Il suono è puro e pulito, con pochi fronzoli o digressioni, ma su cui in ogni brano spicca il virtuosismo alle corde di violino di Bird, che non manca mai di propporre, un assolo, un contrappunto, un inserto a sorpresa, con il suo fedele compagno. Il tutto armoniosamente studiato in un dialogo sonoro bilanciato e piacevole con basso o contrabbasso e le percussioni di batteria e xilofono.

Andrew Bird in concerto al Castello Sforzesco di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Bird si diverte molto nell’interpretazione dei suoi pezzi, e ancora di più sulle note di quelli jazz dove si concede qualche libertà:

Il fatto che non siano canzoni scritte da me mi ha reso più flessibile nel reinterpretarle, perchè quando tutto il lavoro è farina del mio sacco ci sono molti più aspetti che valuto, canzone per canzone. Ero sorpreso che mi fosse stata data la paternità di questo album, per quanto le parole e le canzoni non siano mie. Non lo avevo previsto e mi sono davvero divertito in questa trasformazione da artista solitario, a diventare un interprete.

Andrew Bird e Tift Merrit in concerto al Castello Sforzesco di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Nel finale di serata, spazio anche alla country music, con il ritorno sul palco di Tift Merritt che in accompagnamento a Bird e a Ted Poor e Anna Butterss, va a concludere il live con i primi pezzi prodotti dall’artista e una magica cover di If I Needed You.

Dopo il live di Milano e la data di Padova Bird ci racconta i suoi prossimi progetti per quest’anno e il prossimo: in inverno prevede un tour per la celebrazione del ventennio di “The Mysterious Production of Eggs” e poi in canna anche la registrazione di un nuovo album e anche di qualche videoclip.

ANDREW BIRD – La scaletta del concerto di Milano

Instrumental Intro

A Nervous Tic Motion of the Head to the Left

Masterfade

Why?

Skin Is, My

Tables and Chairs

Sisyphus (Acoustic)

Bloodless

Caravan (Duke Ellington and His Orchestra cover)

I Fall in Love Too Easily (Jule Styne & Sammy Cahn cover)

Underlands

Three White Horses

Give It Away (with Tift Merritt)

Lusitania (with Tift Merritt)

Pulaski at Night (with Tift Merritt)

Fake Palindromes

Encore:

If I Needed You (Townes Van Zandt cover) (with Tift Merritt)

Capsized