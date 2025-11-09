Connect with us

Reportage Live

SIMPLY RED: foto e scaletta del concerto di Milano

Published

Simply Red in concerto all’Unipol Forum di Assago (MI). Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Foto ed articolo a cura di Davide Merli

Il concerto dei Simply Red di ieri sera all’Unipol Forum di Milano non è stato solo un’esibizione, ma una vera e propria celebrazione dei loro quarant’anni di carriera, mantenendo fede alla loro reputazione di portabandiera del pop-soul britannico di alta classe. Come d’aspettativa, Mick Hucknall e la sua band hanno offerto al pubblico una serata all’insegna dello stile e della musica pura.

Il cuore pulsante dello show è stato, indiscutibilmente, l’incredibile voce di Mick Hucknall. Il “rosso” è apparso in forma smagliante, padroneggiando le sfumature emotive dei brani con una maestria che spaziava dalle note dolci alle esplosioni di potenza, ribadendo perché è giustamente considerato uno dei grandi vocalist contemporanei. Anche la band si è dimostrata all’altezza della situazione, con una sezione ritmica impeccabile e arrangiamenti che hanno ricreato, con una vibrante energia live, i suoni iconici del loro repertorio.

La scaletta è stata un vero e proprio viaggio nostalgico, un “greatest hits” che ha soddisfatto i fan di lunga data. I momenti culminanti sono arrivati, come sempre, con inni generazionali come “Stars”, “The Right Thing” e l’emozionante “Holding Back the Years”, brani accolti da un coro unanime del pubblico che riempiva il Forum. Non sono mancati i pezzi più ritmati e funky come la travolgente “Money’s Too Tight (to Mention)” e “Fairground”, che hanno trasformato il parterre in una vivace e coinvolgente pista da ballo. L’attenzione alla radice soul e blues della loro musica è rimasta evidente per tutta la sera, con esecuzioni raffinate che hanno messo in risalto la grande perizia strumentale dell’intero ensemble.

In linea con l’identità artistica della band, la produzione è stata elegante, mirata esclusivamente a valorizzare la musica. La scenografia era essenziale, lasciando che fossero le luci ben calibrate e l’eccellente qualità del suono a creare la giusta atmosfera. L’energia sprigionata dal palco e l’affetto tangibile del pubblico hanno reso la serata non solo un concerto, ma una vera e propria festa calda e calorosa. I Simply Red hanno dunque confermato la loro statura di band leggendaria: chi era all’Unipol Forum ieri sera ha potuto godere di uno spettacolo di musica senza tempo, guidato dalla voce unica e inconfondibile di un Mick Hucknall mai domo.

Clicca qui per vedere le foto dei Simply Red all’Unipol Forum di Assago (Oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Simply Red

SIMPLY RED – La scaletta del concerto di Milano

  • Sad Old Red
  • Jericho
  • Money’s Too Tight (To Mention) (The Valentine Brothers cover)
  • The Right Thing
  • A New Flame
  • It’s Only Love Doing Its Thing (Barry White cover)
  • You’ve Got It
  • Enough
  • Happy Birthday to You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover)
  • If You Don’t Know Me by Now (Harold Melvin & The Blue Notes cover)
  • For Your Babies
  • Stars
  • Thrill Me
  • Say You Love Me (Blue cover)
  • The Air That I Breathe (Albert Hammond cover)
  • You Make Me Feel Brand New (The Stylistics cover)
  • Fake (radio mix version)
  • Sunrise
  • Fairground

Encore

  • Something Got Me Started
  • Holding Back the Years (The Frantic Elevators cover)

