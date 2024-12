E per ultimo: i migliori live del 2024, secondo RockOn

Articolo di Marzia Picciano



Chi segue RockOn sa che il centro della nostra ricerca editoriale per la musica risiede nella dimensione live, nei concerti, che siano pogo puro o secret concert nascosti in un scantinato (o in cucina, o in una libreria, tutto insomma).

Ogni posto (anche con una pessima acustica, si), oggi é buono per fare un concerto, creare un momento speciale di condivisione, e quest’anno lo abbiamo visto fare più o meno dappertutto, e possiamo dire di esserci fatti una certa esperienza nel dire se un live era buono o meno – ma soprattutto, ce ne rendiamo conto in base a quello che il pubblico vive e sente. E non é poco. Anche perché, sia che lo recensiamo, o lo fotografiamo, pubblico lo siamo anche noi.

Per questo, in linea con lo spirito delle liste di fine anno, abbiamo deciso di elencare per voi quelli che a detta della redazione di RockOn, fotografi e editor press, sono stati i migliori live di questo 2024, quelli per cui rendiamo grazie, che non ci aspettavamo o che aspettavamo di più e, per fortuna o volontà divina, non hanno deluso le nostre aspettative.

E no, non sono quelli che abbiamo necessariamente recensito noi. Ed é questo il bello.

E voi, cosa ne dite?

Claudia Mazza – Fotografa

Il rigore rock dei THE VACCINES, Milano 28 gennaio 2024.

Te lo sei perso e vuoi sapere come é andata? Leggi qui il report e rivedi le foto.

Nei Good Times di GHALI, Milano 28 ottobre 2024.

Ghali in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Leggi qui il report e rivedi le foto.

Silvia Cravotta & Roberta Ghio – Contributor

Marco Arici – Fotografo

Per tutti e tre giudizio unanime sulla Messa di NICK CAVE, Milano 20 ottobre 2024: é il concerto da ricordare.

Non sei un buon credente, se non l’hai vista. Tranquill*, puoi riviverla con noi leggendo di nuovo il nostro articolo o vedendo la gallery.

Andrea Ripamonti – Fotografo

La rivelazione di HALSEY nella seconda giornata dello Sziget 2024 (9 agosto 2024).

E lei é una perla rara. In attesa di vederla in Italia, riguarda le foto dello Sziget 2024 e se vuoi, leggiti anche come andata con il nostro Philip Grasselli.

Serena Lotti – Contributor

Le dimensioni parallele dei KHRUANGBIN a Milano dell’11 novembre.

Pronti per un altro trip? Rileggete il report del concerto e sfogliate la gallery.

Stefania Clerici – Contributor

Conferme italiane tra MAX PEZZALI e VASCO ROSSI a San Siro.

Persa una delle occasioni? Non disperiamo! Rivivi con Stefania il momento di Max e quello di Vasco e perditi tra foto e ricordi.

Marzia Picciano – Contributor

Gli LCD SOUNDSYSTEM del ToDAYS 2024 di fine agosto rimangono tra le cose per cui dire grazie quest’anno.

Torino era lontana e ora aspettate il Primavera? Nessun problema. Portatevi avanti e vedete come é andata, ma soprattutto come l’abbiamo fotografata.

Chiara Amendola – Contributor

Lo showgaze degli SLOWDIVE a Milano, lo scorso 31 gennaio.

Se ve lo siete persi, potete ricordarlo con noi e il nostro articolo, e rivedere le foto di Davide qui.

Giorgia De Dato – Fotografa

Il ritorno dell’adolescenza agli I-Days 2024 con SUM 41, AVRIL LAVIGNE e SIMPLE PLAN

Puoi rivedere le foto del concerto e riviverlo con noi a questo link.

Matteo Pirovano – Editor

Toad The Wet sprocket in North Carolina.

No, per questo non abbiamo foto nostre, e nemmeno un racconto. Ma di Matteo ci fidiamo, e tanto basta.