WOLFMOTHER + DIRTY HONEY a Luglio in concerto a Milano e Cesena

Dopo l’annuncio dell’imperdibile giornata di Comfort Festival® di mercoledì 9 luglio 2025, che li vedrà insieme sul palco della Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, nella Città metropolitana di Milano, le due band annunciano un altro show insieme fissato per giovedì 10 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena in occasione del festival acieloaperto.

Durante il periodo di fermo forzato dovuto alla pandemia di Covid-19 Andrew Stockdale, volto e anima dei Wolfmother,è entrato nel suo studio di registrazione casalingo e ha registrato tutti gli strumenti di Rock Out, il sesto album in studio dei Wolfmother, pubblicato nel 2021. Mentre la salute mentale diventava uno dei problemi più rilevanti durante la pandemia, Stockdale ha usato lamaestosità del rock con tutte le sue qualità curative dei chakra per guidare sé stesso nella creazione di Rock Out. Dopo aver completato l’album usando la batteria elettronica – tutto molto digitalizzato e “computeresco” ­– Stockdale ha considerato di ri-registrare le tracce di batteria dal vivo, ma anziché andare in un lussuoso studio di registrazione di Los Angeles, ha deciso di incidere in casa sua con l’aiuto di un diciannovenne studente dello SAE Institute di Byron Bay e chiamando a raccolta alcuni dei suoi collaboratori di lunga data quali Hamish Rosser alla batteria e Alexx McConnell al basso. Le varie incarnazioni di questo disco, dal demo alla registrazione dal vivo insieme alla band, hanno avuto un periodo di gestazione di circa un anno e mezzo. Si potrebbe dire che questo lavoro sia un’ode ai frontmen e ai maestri del riff del passato, quasi un immaginario tour negli stadi nel 1982 che non è mai avvenuto.

Con le radici profondamente piantate nel rock anni Sessanta e Settanta, i Dirty Honey sono tra le band americane più apprezzate degli ultimi anni. Can’t Find The Brakes!!, uscito nel 2023, ha ricevuto ottimi riscontri di pubblico e critica e il singolo Won’t Take Me Alive ha dominato le classifiche statunitensi e inglesi per diverse settimane. L’album, prodotto da Nick DiDia e registrato nei suoi studi di Byron Bay, dà prova del talento della band in fatto di songwriting. Dal groove del primo brano della tracklist Don’t Put Out The Fire alla intensa Coming Home (Ballad of the Shire), dai riff di Satisfied al sound blueseggiante di Rebel Son, Can’t Find The Brakes!! è un distillato perfetto dell’anima dei Dirty Honey.

«Il making of di Can’t Find The Brakes!! è stato completamente diverso rispetto a quello dell’album Dirty Honey», dichiara il frontman Marc LaBelle. «Il Covid ha creato una situazione per la quale non ce lo siamo davvero goduto, mentre per il nuovo album siamo riusciti di nuovo a passare del tempo insieme. Abbiamo passato più di un mese insieme a Nick, il nostro produttore, nel suo studio in Australia. Già solo poter tornare fisicamente tutti in studio con lui – niente Zoom, stavolta – ci ha permesso di sperimentare, e tutto questo ha contribuito a creare l’ampio spettro di emozioni contenute nel nostro nuovo album». Continua poi LaBelle: «Uno dei punti forti di Can’t Find The Brakes!! è la varietà dell’album. In un momento in cui le band a volte vanno sul sicuro e si aggrappano a un sound specifico, i Dirty Honey lo cambiano ad ogni pezzo offrendo di tutto, dagli inni hard rock a canti più delicati. I Dirty Honey hanno appena cominciato, e se riescono a mettere insieme tutta questa gamma di stili a inizio carriera, sarà emozionante vedere dove saranno tra dieci anni».

Mercoledì 9 Luglio 2025 – MILANO

Special guest: LIFE IN THE WOODS

Cinisello Balsamo, Comfort Festival®

Villa Casati Stampa – ingresso da via Fratelli Cervi

Inizio concerti h. 19:00

Giovedì 10 Luglio 2025 – CESENA

acieloaperto Festival

Rocca Malatestiana – via Cia degli Ordelaffi, 8

Inizio concerti h. 20:30