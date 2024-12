COMFORT Festival 2025 si arricchisce di nuovi artisti: WARREN HAYNES BAND, WOLFMOTHER e BLACKBERRY SMOKE

Dopo i primi annunci della settimana scorsa – i concerti di Ben Harper & The Innocent Criminals di sabato 5 luglio e della SatchVai Band composta dai guitar heroes Joe Satriani e Steve Vai di domenica 13 luglio – la quarta edizione di Comfort Festival® aggiunge altri tre artisti di fama internazionale alla lineup che andrà in scena nel giardino della splendida Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, nella Città Metropolitana di Milano. Per ogni giornata sono previsti altri due special guest che saranno annunciati prossimamente.

Venerdì 4 luglio sarà la Warren Haynes Band a calcare il palco, seguiti dai Wolfmother mercoledì 9 luglio e dai Blackberry Smoke venerdì 11 luglio.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/comfort

WARREN HAYNES BAND

Warren Haynes è una pietra miliare del panorama musicale mondiale, premiato ai Grammy e acclamato tra i migliori chitarristi e cantanti moderni. Prolifico cantautore e produttore, Haynes mescola generi con assoli appassionati, creando uno stile distintivo e inconfondibile.

Ha suonato in tre storiche live band (Allman Brothers Band, Gov’t Mule, The Dead) e da solista è tra i cantastorie più amati. Con migliaia di show memorabili e milioni di dischi venduti, è un simbolo di creatività ed eccellenza musicale.

Ha collaborato con artisti come Dave Matthews, Peter Frampton, Chris Stapleton, Carlos Santana, Willie Nelson e Dolly Parton. Il 1° novembre ha pubblicato Million Voices Whisper, album soul blues-rock con ospiti come Derek Trucks, Lukas Nelson e Jamey Johnson.

Haynes cura il Christmas Jam, spettacolo benefico annuale ad Asheville, Carolina del Nord, che tornerà nel 2025 dopo l’uragano Helene. Il Christmas Jam, tra i live più longevi negli USA, ha raccolto 3 milioni di dollari, costruito 50 case e sostenuto BeLoved Asheville.

WOLFMOTHER

WOLFMOTHER

Durante il lockdown per la pandemia, Andrew Stockdale, anima dei Wolfmother, ha registrato da solo tutti gli strumenti di Rock Out, uscito nel 2021. Affrontando le difficoltà della pandemia, Stockdale ha usato il rock e il suo potere curativo per guidarsi nella creazione dell’album.

Inizialmente completato con batteria elettronica, Stockdale ha poi deciso di registrare le tracce di batteria dal vivo, ma in casa.Ha collaborato con un giovane studente dello SAE Institute e con musicisti fidati come Hamish Rosser e Alexx McConnell.

L’album ha avuto un periodo di gestazione di un anno e mezzo, evolvendo dai demo alle registrazioni dal vivo con la band. Rock Out è un’ode ai frontmen e ai maestri del riff del passato, evocando un immaginario tour negli stadi del 1982.

BLACKBERRY SMOKE

Nel corso della loro carriera, i Blackberry Smoke hanno incarnato la ricca eredità musicale della Georgia, onorando le persone, i luoghi e i suoni del loro stato d’origine. Il loro ultimo album, Be Right Here, trae ispirazione dal Southern rock, dal rock classico venato di blues e dal country vintage delle origini, ed è ricco di personaggi vividi e riconoscibili che assicurano che le canzoni spesso assomiglino a dei racconti. Negli ultimi vent’anni i Blackberry Smoke hanno raccolto intorno a sé una fedelissima fan base, che ha portato gli ultimi sei dischi in classifica. Nel corso degli anni la band si è esibita in tutto il mondo su palchi come Austin City Limits, Bonnaroo, Summerfest, Glastonbury, Download UK, e non ha intenzione di fermarsi.

COMFORT Festival 2025®

Milano, Cinisello Balsamo – Villa Casati Stampa / ingresso da via Fratelli Cervi

Venerdì 4 Luglio 2025

WARREN HAYNES BAND and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 45,00 + prev. / € 55,00 in cassa la sera del concerto.

Sabato 5 Luglio 2025

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev. / € 75,00 in cassa la sera del concerto.

Mercoledì 9 Luglio 2025

WOLFMOTHER and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev. / € 45,00 in cassa la sera del concerto.

Venerdì 11 Luglio 2025

BLACKBERRY SMOKE and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto.

Domenica 13 Luglio 2025

SATCHVAI BAND

Surfing With The Hydra 2025 Tour

Featuring JOE SATRIANI and STEVE VAI and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 65,00 + prev. / € 80,00 in cassa la sera del concerto.

