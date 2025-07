ACIELOAPERTO 2025: al via la XIII edizione, questa settimana MEUTE, WOLFMOTHER e DIRTY HONEY

Questa settimana darà il via ufficiale alla XIII edizione di acieloaperto, due sono gli appuntamenti in calendario, entrambi nella meravigliosa cornice della Rocca Malatestiana (Cesena)

ACIELOAPERTO 2025

09/07 MEUTE

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

10/07 WOLFMOTHER + DIRTY HONEY

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

16/07 WET LEG

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

17/07 MARCO CASTELLO

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

01/08 MANU CHAO

PARCO FLUVIALE “GIORGIO ZANNIBONI”, SANTA SOFIA (FC)

14/08 IVREATRONIC

WOODPECKER @ MILANO MARITTIMA (RA)

23/08 JOAN THIELE

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

24/08 OKGIORGIO

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

29/08 FRANZ FERDINAND

VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

30/08 LUCIO CORSI

VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kJIpsJ

Si inizia mercoledì 9 luglio con la celebre ”techno marching band” Meute e, a seguire, giovedì 10 luglio toccherà all’hard-rock dei Wolfmother insieme ai Dirty Honey.

Dal 2016, i Meute rompono i codici e ridefiniscono i confini fra gli ambiti musicali. La Techno Marching Band tedesca combina il carattere ipnotico della techno music con l’esuberanza espressiva della brass band, liberando la musica elettronica dalla consolle del dj e rinnovando l’immagine delle bande musicali. Iconiche divise rosse, bassi potenti, ottoni, xilofoni e grancasse sono i segni distintivi del collettivo nato come un esperimento fra le strade del distretto St Pauli ad Amburgo, e in pochi anni diventato un fenomeno globale aprendo la strada a collaborazioni con artisti come Laurent Garnier, Stephan Bodzin, Flume, Solomun e Marc Rebillet.

I Meute sono riusciti a diffondere l’amore per la loro elettronicaartigianale in tutta Europa, diventando una live band nota per gli show adrenalinici e memorabili.

Opening Act (Pepper Stage): One Eat One + Truluv Essence

Una doppietta esplosiva quella dei Wolfmother e dei Dirty Honey che infiammerà il Mirror Stage della Rocca Malatestiana questo giovedì 10 luglio.

Ispirati alle grandi leggende del rock mondiale come Led Zeppelin,Black Sabbath ed ai conterranei AC/DC i Wolfmother si formano a Sydney, in Australia, nel 2000. I sei album all’attivo, un Grammy Award vinto nel 2006 e leggendari tour in ogni angolo del pianeta consacrano la band come una delle più importanti del panorama rock e hard-rock mondiale.

I Wolfmother tornano con alle spalle l’ultimo album pubblicato nel 2021: “Rock Out”. Le varie incarnazioni di questo disco, dal demo alla registrazione dal vivo insieme alla band, hanno avuto un periodo di gestazione di circa un anno e mezzo. Si potrebbe dire che questo lavoro sia un’ode ai frontmen e ai maestri del riff del passato, quasi un immaginario tour negli stadi nel 1982 che non è mai avvenuto.



Con le radici profondamente piantate nel rock anni Sessanta e Settanta, i Dirty Honey sono tra le band americane più apprezzate degli ultimi anni. Marc Labelle (il frontman) racconta l’ultimo disco: «Uno dei punti forti di “Can’t Find The Brakes!!” è la varietà dell’album. In un momento in cui le band a volte vanno sul sicuro e si aggrappano a un sound specifico, i Dirty Honey lo cambiano ad ogni pezzo offrendo di tutto, dagli inni hard rock a canti più delicati. I Dirty Honey hanno appena cominciato, e se riescono a mettere insieme tutta questa gamma di stili a inizio carriera, sarà emozionante vedere dove saranno tra dieci anni».

Opening Act (sempre sul Mirror Stage): The Loyal Cheaters

“Superstition” – questo il soggetto della 13ª edizione in programma per l’estate 2025 – è un omaggio alla magia che vibra tra palco e pubblico, al caos che, improvvisamente, diventa ritmo. Nessun dogma: solo energia pura, imprevedibile, viva.