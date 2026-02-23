WOLFMOTHER: ad agosto 2026 in concerto a Empoli, Pinarella di Cervia e Teramo

Dopo un’estate 2025 carica di energia, che li ha visti infiammare il palco di Comfort Festival® e conquistare il pubblico con i live di Cesena e Collalbo, gli iconici Wolfmother tornano con tre appuntamenti da segnare in calendario: giovedì 27 agosto 2026 al Beat Festival al Parco di Serravalle di Empoli (FI), venerdì 28 agosto al Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA) e sabato 29 agosto al Suburbiæ Fest al Parco Fluviale Davide de Carolis di Teramo.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/3OXWw32

su Vivaticket > https://tidd.ly/3OXWw32

Intorno a marzo 2020 il mondo si è fermato con l’inizio della pandemia globale. Con i palchi chiusi, Andrew Stockdale dei Wolfmother si è rifugiato nel suo studio di casa, suonando tutti gli strumenti e dando vita al sesto album, Rock Out. In un periodo in cui la salute mentale era al centro delle preoccupazioni, ha usato l’energia del rock come forma di liberazione catartica: se non puoi viaggiare durante una pandemia, puoi sempre salire su un taxi diretto a Hell’s Kitchen con questo piccolo gioiello.

Con Feelin Love si torna idealmente alla tradizione del rock britannico — echi di Cream e Deep Purple — con un brano che scorre leggero fino a esplodere in un ritornello carico di riff. Humble invece affronta angoscia e crisi esistenziale, tra riff in drop D e tensione da sciogliere un amplificatore Marshall, per poi trovare risoluzione nell’accettazione e nell’umiltà: una piccola vittoria quotidiana trasformata in canzone. Tutto questo realizzato con batterie elettroniche, amplificatori plug-in… e un suono molto digitalizzato, molto “da laptop”. Registrato in gran parte nello studio di casa con un giovane studente del SAE Institute di Byron Bay, il disco è stato poi completato con il batterista Hamish Rosser in una sessione veloce nel salotto di Stockdale. Alcuni brani, tra cui Outside, Only Way e Humble, sono nati all’ultimo momento e sviluppati nella nuova «Wolf Cave» (una ex galleria d’arte al Bangalow Plaza). Con contributi al basso di Alexx McConnell, l’album è rimasto in gestazione circa un anno e mezzo.

È un omaggio ai grandi frontman e maestri del riff del passato: la colonna sonora di un tour immaginario negli stadi del 1982 mai avvenuto, ma oggi disponibile in formato digitale. E nel dubbio: «Rock Out!».

WOLFMOTHER

Giovedì 27 Agosto 2026 – Empoli (FI)

Beat Festival / Parco di Serravalle – via Serravalle a S. Martino

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Venerdì 28 Agosto 2026 – Pinarella di Cervia (RA)

Rock Planet – viale Tritone, 77

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Sabato 29 Agosto 2026 – Teramo

Suburbiæ Fest / Parco Fluviale Davide de Carolis

Posto unico in piedi: € 38,00 + prev.

