Concerti

WOLFMOTHER: ad agosto 2026 in concerto a Empoli, Pinarella di Cervia e Teramo

Published

Wolfmother in concerto al Comfort Festival di Cinisello Balsamo Luglio 2025
Wolfmother in concerto al Comfort Festival di Cinisello Balsamo foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Dopo un’estate 2025 carica di energia, che li ha visti infiammare il palco di Comfort Festival® e conquistare il pubblico con i live di Cesena e Collalbo, gli iconici Wolfmother tornano con tre appuntamenti da segnare in calendario: giovedì 27 agosto 2026 al Beat Festival al Parco di Serravalle di Empoli (FI), venerdì 28 agosto al Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA) e sabato 29 agosto al Suburbiæ Fest al Parco Fluviale Davide de Carolis di Teramo.

Biglietti in vendita:
su Ticketone > https://tidd.ly/3OXWw32
su Vivaticket > https://tidd.ly/3OXWw32

Intorno a marzo 2020 il mondo si è fermato con l’inizio della pandemia globale. Con i palchi chiusi, Andrew Stockdale dei Wolfmother si è rifugiato nel suo studio di casa, suonando tutti gli strumenti e dando vita al sesto album, Rock Out. In un periodo in cui la salute mentale era al centro delle preoccupazioni, ha usato l’energia del rock come forma di liberazione catartica: se non puoi viaggiare durante una pandemia, puoi sempre salire su un taxi diretto a Hell’s Kitchen con questo piccolo gioiello.

Con Feelin Love si torna idealmente alla tradizione del rock britannico — echi di Cream e Deep Purple — con un brano che scorre leggero fino a esplodere in un ritornello carico di riff. Humble invece affronta angoscia e crisi esistenziale, tra riff in drop D e tensione da sciogliere un amplificatore Marshall, per poi trovare risoluzione nell’accettazione e nell’umiltà: una piccola vittoria quotidiana trasformata in canzone. Tutto questo realizzato con batterie elettroniche, amplificatori plug-in… e un suono molto digitalizzato, molto “da laptop”. Registrato in gran parte nello studio di casa con un giovane studente del SAE Institute di Byron Bay, il disco è stato poi completato con il batterista Hamish Rosser in una sessione veloce nel salotto di Stockdale. Alcuni brani, tra cui OutsideOnly Way Humble, sono nati all’ultimo momento e sviluppati nella nuova «Wolf Cave» (una ex galleria d’arte al Bangalow Plaza). Con contributi al basso di Alexx McConnell, l’album è rimasto in gestazione circa un anno e mezzo.

È un omaggio ai grandi frontman e maestri del riff del passato: la colonna sonora di un tour immaginario negli stadi del 1982 mai avvenuto, ma oggi disponibile in formato digitale. E nel dubbio: «Rock Out!».

WOLFMOTHER

Giovedì 27 Agosto 2026 – Empoli (FI)
Beat Festival / Parco di Serravalle – via Serravalle a S. Martino
Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. 

Venerdì 28 Agosto 2026 – Pinarella di Cervia (RA)
Rock Planet – viale Tritone, 77
Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Sabato 29 Agosto 2026 – Teramo
Suburbiæ Fest / Parco Fluviale Davide de Carolis
Posto unico in piedi: € 38,00 + prev.

