WOLFMOTHER: le foto del concerto alla Festa di Radio Onda D’Urto 2024

I Wolfmother oltre alla data al Cinzella Festival di Brindisi il 16 agosto in apertura alla Gene Simmons Band, ieri sera si sono esibiti a Brescia alla Festa di Radio Onda D’Urto.



Come è noto, nel marzo 2020 il mondo si è preso una pausa dalla musica dal vivo a causa della pandemia globale. Durante questa pausa forzata, Andrew Stockdale è entrato nel suo studio di registrazione e ha registrato tutti gli strumenti di Rock Out, il sesto album in studio dei Wolfmother. Mentre la salute mentale è diventata una delle questioni più importanti durante la pandemia, Stockdale ha usato la maestosità del rock con tutte le sue qualità curative dei chakra per guidarsi nella creazione di Rock Out. Dopo aver completato l’album utilizzando batterie elettroniche – tutte molto digitalizzate e “computerizzate”. Stockdale ha preso in considerazione l’idea di registrare nuovamente le tracce di batteria dal vivo, ma invece di recarsi in un lussuoso studio di registrazione di Los Angeles, ha deciso di registrare a casa sua con l’aiuto di uno studente diciannovenne del SAE Institute di Byron Bay e chiamando alcuni dei suoi collaboratori di lunga data, come Hamish Rosser alla batteria e Alexx McConnell al basso. Le varie incarnazioni di questo disco, dal demo alla registrazione dal vivo con la band, hanno avuto un periodo di gestazione di circa un anno e mezzo. Si potrebbe dire che questo lavoro è un’ode ai frontman e ai maestri del riff del passato, quasi un immaginario tour negli stadi del 1982 che non è mai avvenuto.



