FINLEY: le foto e la scaletta del concerto al Brixia Forum di Brescia

Foto di Alessia Belotti

Brescia ieri ha vissuto una serata di grande musica e celebrazione. Alle 22 di venerdì 10 aprile 2026, il Brixia Forum ha accolto i Finley per lo show speciale Tutto è possibile – La grande festa 20, dedicato ai vent’anni di carriera della band. Il gruppo, icona del pop punk italiano degli anni Duemila, ha regalato al pubblico un concerto travolgente, trasformando la serata in una vera festa. Sul palco si sono susseguiti i brani che hanno segnato la loro storia, dai successi che li hanno lanciati fino alle canzoni più recenti. L’evento ha fatto parte della rassegna Dis_Play Brixia Forum, che continua a portare a Brescia appuntamenti importanti della scena musicale e dell’intrattenimento. I Finley hanno conquistato fan di vecchia data e nuove generazioni con un’energia contagiosa e una performance indimenticabile.

Chi sono i Finley?

Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) formano i Finley nel 2002 tra i banchi di scuola, naturale evoluzione del rapporto di amicizia che lega i quattro musicisti. Nel 2006 pubblicano il loro disco d’esordio “Tutto è Possibile”. L’album, prodotto da Claudio Cecchetto e accompagnato da un lunghissimo tour, diventa in pochi mesi doppio disco di platino (oltre 160 mila copie fisiche vendute). A coronamento di un anno di successi, la band viene premiata con il Best Italian Act agli MTV EMA’s di Copenaghen. Nel giugno del 2007 i Finley pubblicano il loro secondo album: “Adrenalina”. Questa volta il tour, oltre a toccare tutta Italia, porta i Finley a calcare il palco dei più prestigiosi festival europei.

Nel 2008 la band partecipa alla 58° edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con il brano “Ricordi”. Durante quella settimana esce anche “Adrenalina 2”, album che vede la partecipazione straordinaria della pop-star messicana Belinda e che diventa in poche settimane disco di platino. In seguito al tour di “Adrenalina 2”, i Finley conquistano per la seconda volta il Best Italian Act agli MTV EMA’s di Liverpool. A novembre 2009 la band presenta un EP di brani inediti dal titolo “Band At Work”, che anticipa l’uscita del terzo album “Fuori!”, pubblicato il 30 marzo 2010.

I Finley proseguono il loro cammino tra tour e nuovi impegni, collaborando con Edoardo Bennato e realizzando per Disney il brano “Per La Vita Che Verrà”, inserito nella colonna sonora del film Camp Rock 2: The Final Jam. Il 2012 è un anno particolarmente importante per la band che pubblica “Fuoco E Fiamme”, primo disco prodotto con la propria etichetta discografica, la Gruppo Randa, e “Sempre Solo Noi”, concept album scritto per celebrare i dieci anni di carriera. A Gennaio 2013 i Finley vengono scelti da Lego per realizzare la colonna sonora del nuovo progetto “Legends Of Chima”: “Unleash The Power”, “Day Of Glory” e “Horizon” sono i titoli dei tre brani che accompagnano la campagna del prestigioso marchio danese. Il 13 ottobre 2017 esce il loro nuovo album di inediti “Armstrong”, anticipato dai singoli “La Fine del Mondo”, “Odio il Dj” e “7 Miliardi”.

A marzo 2018 pubblicano “Tutto quello che ho” singolo scelto da Sky Sport come colonna sonora del campionato mondiale di Formula Uno. Il 2019 è caratterizzato dalla pubblicazione di “We are Finley”, raccolta dei migliori brani della band in versione live e dei singoli “San Diego” e “Santa Claustrofobia”. I Finley ripartono in tour nella primavera del 2022 registrando un sold-out dopo l’altro, e a febbraio 2023 pubblicano insieme a Naska il brano “Porno”, canzone che sancisce il ritorno della band alle sonorità che hanno contraddistinto le prime produzioni, primo tassello di un nuovo percorso proseguito con il singolo “Politically correct” insieme a Benji.

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FINLEY: la scaletta del concerto di Brescia

Tutto è possibile Sole di settembre Fumo e cenere Addio Diventerai una star Per sempre Scegli me Sirene Run Away (No Way Out) Dentro alla scatola (Mondo Marcio cover) Willy, il principe di Bel Air / Wannabe / Everybody / Tubthumping / In the End / Seven Nation Army / Smells Like Teen Spirit / Song 2 / All the Small Things / Chelsea Dagger / Holiday Il tempo di un minuto Killer Adrenalina I miei amici Ricordi / Per La Vita Che Verrà / Un’altra come te / Gruppo Randa Porno Ad occhi chiusi Perdonaci Meglio di noi non c’è niente

BIS