DIRTY HONEY + The Wild Things: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I Dirty Honey si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie al singolo When I’m Gone (2019), arrivato al vertice della classifica Mainstream Rock Songs stilata da Billboard – la prima volta per un singolo autoprodotto – e ha aperto i tour di band di primo piano quali Slash, Myles Kennedy and the Conspirators, The Who, Alter Bridge e Guns N’ Roses. L’album di debutto, il self titled Dirty Honey, è uscito nel 2021 ed è stato eletto da Loudwire uno dei migliori album rock/metal dell’anno. Nell’arco di pochi mesi, la formazione ha avuto l’onore di aprire i concerti del ramo statunitense dello Shake Your Money Maker Tour dei Black Crowes e si è imbarcata in un tour di 31 show da co-headliner insieme ai Mammoth WVH di Wolfgang Van Halen.

La band ha di recente ri-registrato e pubblicato il singolo Heartbreaker: tra il 2021 e il 2022 i fan in Europa e Stati Uniti l’hanno cantata così a squarciagola da coprire la band, che si è resa conto di dover necessariamente registrare una nuova versione. Il risultato è Heartbreaker 2.0, intrisa dell’energia live di cui la band si è nutrita per tutto il 2022. Il brano è stato prodotto, registrato e mixato da Al Sutton, Marlon Young e Herschel Boone ai Rustbelt Studios di Detroit.

«Alcune canzoni prendono vita dopo essere state suonate un sacco di volte. Puoi davvero vedere un pubblico reagire a una strofa cantata in un certo modo o a un riff a cui non avevi pensato mentre registravi in studio. Nel corso del tempo ci siamo resi conto che la canzone assumeva una nuova vita on the road sia in Nord America che in Europa e volevamo catturare quell’energia…» – Marc Labelle

I Dirty Honey sono Marc LaBelle (voce), John Notto (chitarra), Justin Smolian (basso), Corey Coverstone (batteria).

In apertura si sono aggiunti i The Wild Things, band inglese composta da Sydney Rae White (voce), Rob Kendrick (chitarra), Cameron White (baso) e Pete Wheeler (batteria). È stato enorme il loro contributo alla serata, scaldando a dovere il pubblico e ricevendo una forte feedback positivo.

DIRTY HONEY: la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Gypsy

Heartbreaker

The Wire

Tied Up

Last Child (Aerosmith cover)

Down the Road

Let’s Go Crazy (Prince cover)

California Dreamin’

Another Last Time

When I’m Gone

BIS

Rolling 7s

THE WILD THINGS: la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Loaded Gun

Only Attraction

Skin & Bones

Paradise

You’re Really Something

Devil’s Witness

Heaven Knows

Drunk Again