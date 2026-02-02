WHITE LIES: tornano quest’estate in concerto il 28 Luglio a Cesena per ACIELOAPERTO

Dopo tre anni di silenzio discografico, i White Lies tornano sulla scena musicale con Night Light, il settimo album in studio pubblicato da PIAS a novembre 2025. Dopo il sold out dello show di Milano del 6 febbraio 2026 ai Magazzini Generali, la band londinese annuncia oggi una nuova data estiva in Italia, offrendo un’altra occasione imperdibile per vivere dal vivo l’energia di uno dei gruppi più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni.

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2026 CESENA

ROCCA MALATESTIANA – ACIELOAPERTO

Via Cia degli Ordelaffi, 8, 47521 Cesena

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kdTrrb

Formatisi nel 2007, i White Lies si sono distinti per il loro sound oscuro, potente e cinematografico. Dal debutto To Lose My Life… fino agli album Ritual, Big TV, Friends, Five e As I Try Not To Fall Apart (2022), la band ha conquistato pubblico e critica con una discografia solida e coerente. Il tutto esaurito dello show invernale di Milano conferma il forte legame con i fan italiani, rendendo l’annuncio della nuova data estiva un evento atteso e celebrato. Night Light, pubblicato il 7 novembre 2025, segna un ritorno a un sound più organico e dinamico: chitarre incisive, synth avvolgenti e ritmi che intrecciano post-punk, rock e atmosfere sperimentali. Composto da nove tracce, tra cui i singoli Nothing On Me e In The Middle, l’album esplora temi di crescita emotiva e introspezione, mantenendo intatto l’istinto melodico della band ma con un approccio più maturo e coeso.