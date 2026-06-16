CONTAMINAZIONI MUSICALI 2026 a Verona con Johnny Marr, White Lies, Joan Thiele, Daniele Silvestri, Coez e…

Giunta alla seconda edizione, Contaminazioni Musicali – la rassegna ideata da Eventi Verona Srl nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese – evidenzia in quest’estate 2026 il suo carattere internazionale, con quasi la metà degli artisti provenienti da Gran Bretagna, Portogallo e Argentina, oltre a una cantautrice italiana che ha vissuto l’infanzia tra Italia, Colombia, Canada e Caraibi.

Contaminazioni Musicali si distingue per la capacità di unire linguaggi diversi, artisti di fama internazionale e giovani cantautori, creando un dialogo continuo tra tradizione e innovazione, dal jazz al pop, dal rap alla canzone d’autore, dal fado allo swing, dal tango al brit-rock.

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Si parte il 27 giugno con il P.A.F. Trio, la sigla che comprende Paolo (Fresu) alla tromba e al flicorno; Antonello (Salis) al piano, alla fisarmonica e alle percussioni; e Furio (di Castri) al contrabbasso. Si tratta di una formazione leggendaria del jazz italiano, affermatasi tra la metà degli anni ‘90 e la prima decade del nuovo millennio. Al Teatro Romano torna in scena a vent’anni dallo scioglimento.

Con il secondo appuntamento, la sera del 29 giugno, si passa idealmente a Londra, città della rock band White Lies, tornati sulla scena musicale con “Night Light”, il loro settimo album in studio. Dopo il sold out del recente show di Milano, il trio londinese torna quest’estate in Italia con un nuovo tour, offrendo un’ulteriore occasione per sperimentare dal vivo la loro energia. Nella formazione troviamo: Harry McVeigh (voce, chitarra), Charles Cave (basso) e Jack Lawrence-Brown (batteria).

Il primo cantautore ospite di Contaminazioni Musicali è Niccolò Fabi, atteso il 4 luglio con un nuovo spettacolo, sulla scia del recente disco “Libertà negli occhi”. Dopo il grande riscontro di pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione di “Libertà negli occhi”, quest’estate Fabi torna a suonare dal vivo con i compagni di viaggio, colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro, Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale.

Il 5 luglio si vola in Portogallo con Dulce Pontes, la grande interprete che ha conquistato anche il maestro Ennio Morricone. Attesa al Teatro Romano, la voce imprescindibile del fado e della musica mondiale, sarà ospite di Contaminazioni Musicali con uno spettacolo che ripercorre i suoi 35 anni di carriera e sarà accompagnata da un quintetto d’eccezione: Sérgio Pedroza al pianoforte, Luis Guerreiro alla chitarra portoghese, João Filipe alla chitarra acustica, Cícero Lee al basso e José Pontes Gonçalves alla batteria.

White Lies a Romano d’Ezzelino (Vicenza) 2023 | foto di Matteo Scalet

Il 6 luglio Contaminazioni Musicali propone Simona Molinari, una voce italiana, premiata due volte con la Targa Tenco, uno dei massimi riconoscimenti della canzone d’autore: come miglior interprete per l’album “Hasta siempre Mercedes” (2024), dove rilegge la grande folk singer Mercedes Sosa, e per il disco “Petali”(2022). Sul palco, con lei, Claudio Filippini (pianoforte e tastiera), Egidio Marchitelli (chitarre), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria). Ospite speciale, il pianista e cantante Raphael Gualazzi.

Tra gli artisti più attesi di Contaminazioni Musicali c’è Johnny Marr, in concerto il 16 luglio. Chitarrista, cantante, compositore e produttore, ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa britannica e mondiale, dagli esordi con The Smiths — che lo hanno consacrato come uno dei songwriter e chitarristi più influenti della sua generazione — ai progetti con i gruppi The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs, oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, “No Time To Die”, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar.

Con Daniele Silvestri – al Teatro Romano la sera del 25 luglio – si torna alla canzone d’autore italiana. La cifra stilistica di questo cantautore/cantastorie romano coniuga la ricerca di una nuova scrittura ad alto tasso letterario con il riscontro del grande pubblico. In Silvestri si mescolano talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile.

Ma Contaminazioni Musicali è anche una finestra aperta sulle voci giovani, come quella di Joan Thiele, in concerto il 29 agosto. Dopo il successo dell’album “Joanita” e l’esposizione ottenuta sul palco del teatro Ariston di Sanremo (nel Festival 2025 con il brano “Eco” e nel 2026 come ospite di Nayt), la cantautrice ha annunciato le date del nuovo tour, passaggio ulteriore del percorso artistico e consolidamento della sua identità e della sua visione musicale.

All’altra voce giovane di Contaminazioni Musicali – il cantautore-rapper Coez – una data sola non bastava. Sold out l’appuntamento del 5 settembre, al Teatro Romano si raddoppia, con un nuovo appuntamento la sera del 6 settembre. Il suo spettacolo “live” del 2026 ha un titolo preciso: “From the rooftop” e rimanda a un progetto nato nel 2015 per far rivivere in modo più intimo alcuni suoi brani, con arrangiamenti diversi, e cover legate al suo percorso personale e professionale.

A chiudere, il 13 settembre, la rassegna ideata da Eventi Verona – sarà il Quinteto Astor Piazzolla che da oltre 25 anni preserva e onora l’eredità del rivoluzionario bandoneonista e compositore argentino. Il Quinteto è composto da virtuosi solisti con carriere di fama internazionale, tutti profondamente legati all’estetica di Piazzolla e artisticamente formatisi sotto la sua diretta influenza: Pablo Mainetti (bandoneon), Matías Feigin (pianoforte), Serdar Geldymuradov (violino), Armando de La Vega (chitarra) e Cristian Basto (contrabbasso); sotto la direzione musicale di Julián Vat.

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Tutti i concerti iniziano alle ore 21.15. Tutte le info: https://www.eventiverona.it/