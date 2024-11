TANANAI: le foto e la scaletta della doppia data sold out di Milano

Foto di Claudia Mazza (4 novembre) e Rossella Mele (5 novembre)

Dopo l’uscita del nuovo album “CALMOCOBRA”, Tananai ha iniziato il tour “CALMOCOBRA LIVE 2024” nei principali palasport italiani che, dopo la data zero Jesolo e il successo della doppia data sold out a Milano, lo porterà a viaggiare per tutta Italia per un mese intero.

In questo tour Tananai darà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di “CALMOCOBRA” accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.

Tananai in concerto all’Unipol Forum di Milano, foto di Rossella Mele

Calmocobra

Il tour abbraccia completamente lo spirito del nuovo album “CALMOCOBRA”: il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tutto cioè è il simbolo del percorso di crescita personale e artistica fatto dall’artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento. Ad accogliere il pubblico c’è un mega schermo centrale rappresentato come un enorme billboard pubblicitario franato al suolo, sul quale, prima dell’entrata in scena dell’artista, viene proiettato il videoclip di presentazione di “CALMOCOBRA” e il suo significato alla ricerca di se stessi.

Tananai in concerto all’Unipol Forum di Milano, foto di Claudia Mazza

Protagonista del live è la musica: un unico, grande, palco, effetti speciali che creano sorpresa ma senza distogliere l’attenzione, il sound design gestito da due dei più grandi tecnici del suono italiani, Andrea Corsellini e Marco Monforte, già impegnati in alcuni dei più grandi tour musicali italiani, e la direzione creativa degli Ombra, show designers tra i più richiesti a livello nazionale e internazionale.

Le canzoni

Il concerto si apre con due canzoni del nuovo album, FANGO e BOOSTER, a cui fanno seguito brani ormai entrati nel repertorio dell’artista, QUELLI COME NOI e NERA SALSA DI SOIA che faranno scatenare il pubblico fin dall’inizio del concerto con i loro beat concitati, subito trasformati poi in atmosfera romantica con la hit VELENO. Grandi ballad e canzoni più ritmate si susseguono, VANIGLIA, RAGNI, GUARDA COSA HAI FATTO, GLI ANNI MIGLIORI, MARGHERITA.

Tananai in concerto all’Unipol Forum di Milano, foto di Rossella Mele

Tananai non rallenta mai, senza dimenticare la sua parte più giocosa in PASTA, PUNK LOVE STORIA, MALEDUCAZIONE, BABY GODDAMN, quest’ultima presentata con un nuovo arrangiamento rispetto all’originale. Tananai porta tutta la sua energia sul palco, spostandosi in continuazione, interagendo con la band, protagonista insieme a lui, scendendo tra il pubblico in brani irriverenti come GLI ANNI MIGLIORI, SESSO OCCASIONALE ed ESAGERATA, ma trovando anche dei momenti più statici, quasi di raccoglimento, nei brani più intimi come CALCUTTA, CAMPO MINATO (rivisitata in medley con TRE QUARTI) e RADIOHEAD, dove l’artista si siede sulla panchina, simbolo dei parchi della sua infanzia, quando la musica ha iniziato a farsi strada nella sua vita.

Durante questo tour l’artista si mostra al pubblico anche nella veste inedita di strumentista, abbracciando la chitarra in ANDRONE e NESSUN CONFINE e sedendosi al pianoforte in GIUGNO. La presenza di RAVE, ECLISSI, brano che ha dato il nome al primo album del cantautore, ricorda il percorso fatto negli ultimi tre anni, costellato dalle canzoni che lo hanno reso uno degli artisti più amati, come TANGO e ABISSALE, tra gli ultimi brani ad essere eseguiti, ma non mancano le sorprese per far emozionare ancora di più il pubblico.

TANANAI – le prossime date del tour

Venerdì 8 novembre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre – PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre – BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre – EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre – ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre – LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre – PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre – TORINO – Inalpi Arena

TANANAI – la scaletta del concerto di Milano

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Rave, eclissi

Esagerata

Storie brevi (with Annalisa) il 4 novembre

Charlie fa surf (with Baustelle) il 5 novembre

Sesso occasionale

10k scale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale