TANANAI: le foto e la setlist del concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Foto di Giulia Troncon



Alberto Cotta Ramusino, vero nome dell’artista, inizia la sua carriera nella musica come produttore con lo pseudonimo di Not For Us, inizia poi a scrivere i propri testi e cambia il nome d’arte in Tananai, diventando una delle maggiori rivelazioni dell’anno 2022.

Dopo la pubblicazione nel 2020 del suo primo EP “Piccoli Boati”, il 2021 inaugura una nuova fase della sua carriera: l’anno si apre con la pubblicazione del singolo “BABY GODDAMN”, brano che diventa una vera hit, ottenendo la certificazione di triplo disco di platino, il risultato di 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify e in top10 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti dello scorso anno. A dicembre 2021 Tananai è tra i vincitori di Sanremo Giovani con il brano “Esagerata”, grazie al quale conquista un posto tra i Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, con il singolo “Sesso occasionale” (certificato doppio disco di platino). Dopo la partecipazione al Festival cresce l’attenzione di pubblico e critica verso il giovane cantautore, considerato tra le maggiori rivelazioni del 2022, con un tour nei club completamente sold out e la collaborazione nella hit estiva “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei, certificata quadruplo disco di platino.

Nell’autunno 2022 esce “Abissale”, certificato disco di platino, singolo che apre la strada al primo album di inediti di Tananai “RAVE, ECLISSI”, pubblicato il 25 novembre certificato disco d’oro, immagine delle due anime dell’artista, quella più festosa e la parte più introspettiva.

Dopo il successo del quinto posto in classifica al 73° Festival di Sanremo, in gara con “Tango”, il cui video ha riscosso grande attenzione da parte di pubblico e critica per aver raccontato la storia d’amore di Olga e Maxim, due ragazzi ucraini separati dal conflitto.

TANANAI: la scaletta di Pesaro

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Tre quarti

Rave, eclissi

Esagerata

Sesso occasionale

10k scale

Margherita

Nessun confine

Tango

BIS

Maleducazione

Radiohead

Abissale