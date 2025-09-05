TANANAI: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Venerdì 5 settembre Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è salito sul palco dell’Ippodromo di Milano per la penultima tappa del suo “CalmoCobra Tour” che si chiuderà sabato prossimo alla Reggia di Caserta.

Il cantante milanese si è presentato poco dopo le 21 sul palcoscenico, un grande ledwall alle sue spalle e la band a completare la messinscena, per il resto tanto spazio per la musica. I fan presenti non hanno riempito la venue, ma hanno cantato ogni parola del loro beniamino come se fossero stati in 35mila.

