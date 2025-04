Il SiVola Fest 2025 atterra in Giappone: a Tokyo il concerto live di Tananai

SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, lancia la terza edizione dell’iconico SiVola Fest, lo speciale evento che coniuga l’esperienza di viaggio con la musica live, che quest’anno vede Tananai come voce protagonista.

Il SiVola Fest è un’esperienza di viaggio unica della durata di dieci giorni, quest’anno alla scoperta delle bellezze del Paese del Sol Levante attraverso un itinerario unico: dalla visita ai quartieri più suggestivi di Tokyo alla scoperta della cultura e della storia nipponica con la visita di Kamakura – tra templi, santuari e soprattutto il Grande Buddha di bronzo – passando per la città di Nikko tra montagne, foreste e cascate, fino ad arrivare alla visita del maestoso Monte Fuji. Centro dell’itinerario il concerto live di Tananai nell’affascinante cornice di Tokyo. Tananai, tra gli artisti più amati dalle nuove generazioni, attualmente impegnato nel suo primo tour europeo in attesa di salire sui palchi dei principali festival estivi italiani, porterà live in questa occasione alcuni dei suoi più grandi successi e il suo ultimo singolo “Alibi”, già amato dai fan.

Per rivelare l’artista della nuova edizione del SiVola Fest, è stata realizzata una campagna reveal sui social, curata internamente dal team SiVola, a tema “Japan Arcade”, in linea con l’itinerario di viaggio. Il set e il mood del reveal si ispirano alle emozioni e alle esperienze della musica di Tananai, ma con un tone of voice ironico, in perfetto stile SiVola.

“Il SiVola Fest è un concept innovativo, che ha rivoluzionato l’idea tradizionale di viaggio unendo la scoperta di luoghi e culture con l’esperienza musicale. Un itinerario non convenzionale in perfetto stile SiVola, nel segno di un viaggio inteso come crescita personale, un’esperienza da vivere insieme agli altri in grado di cambiare la propria visione del mondo”, ha commentato Sergio De Luca, CEO di SiVola. “Il SiVola Fest è uno dei nostri viaggi di maggior successo, giunto quest’anno alla sua terza edizione, e siamo felici di avere come protagonista Tananai, un artista di grande talento in grado di rendere ancora più unica questa esperienza, unendo tutti i viaggiatori in un momento di condivisione magico”.

L’aspetto più innovativo del SiVola Fest è che i partecipanti possono partire per il proprio viaggio in momenti diversi, a seconda della data scelta, per poi ricongiungersi tutti il 12 maggio nella città di Tokyo, illuminata dalle luci e dalla voce di Tananai, per un concerto indimenticabile.

Per scoprire di più sul SiVola Fest e sull’itinerario di viaggio, è possibile consultare il seguente link: https://www.sivola.it/viaggi/sivola-fest-japan-arcade