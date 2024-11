TANANAI: le foto e la scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Tananai, cantautore e produttore discografico milanese, si è esibito ieri sera sul palco del Mandela Forum di Firenze.

“Calmocobra Live 2024” – Il Tour di Tananai Nei Palasport

Tananai sta portando nei palazzetti dello sport di tutta Italia la sua nuova tournèe “Calmocobra Live 2024”, serie di spettacoli con cui sta facendo conoscere al pubblico il suo nuovo lavoro discografico.

Accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria, Tanani ha interpretato i nuovi successi tratti da “Calmocobra” dimostrando quanto l’album sia stato pensato per essere cantato durante i live. I suoi fan non hanno mancato di dargli ragione, cantando a squarciagola ogni brano presente in scaletta.



Il concept del tour abbraccia completamente lo spirito del nuovo album: infatti il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tutto questo simboleggia il percorso di crescita personale e artistica fatto dall’artista negli anni, ma è anche la rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento.

Il mega schermo centrale è rappresentato come un enorme billboard pubblicitario franato al suolo, sul quale, prima dell’entrata in scena dell’artista, viene proiettato il videoclip di presentazione di “Calmocobra” e il suo significato alla ricerca di se stessi.

La scaletta del concerto ha visto Tananai non solo interprete dei nuovi brani ma anche dei brani più amati dal pubblico come “Tango”, “Sesso Occasionale”, “Storie Brevi” e “Bay Goddamn”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Tananai a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Tananai: La Scaletta del Concerto di Firenze

Fango

Booster

Quelli Come Noi

Nera Salsa Di Soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda Cosa Hai Fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli Anni Migliori

Baby Goddamn

Calcutta

Giugno

Campo Minato/Tre Quarti

Rave Eclissi

Esagerata

Sesso Occasionale

Margherita

Nessun Confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale