ELISA annuncia “Tramonti a Nord Est” il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia

Un nuovo evento musicale accende l’estate 2025 del Friuli Venezia Giulia: “Tramonti a Nord Est”. Il primo floating festival del FVG – un progetto di Elisa e Elena Toffoli, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la collaborazione con PromoTurismoFVG – prenderà vita tra le onde in tre location suggestive: le Rive della città di Trieste, il Golfo di Monfalcone e la Laguna di Grado/Marano. Tre giorni, tre palchi sull’acqua, tre atmosfere indimenticabili dal 27 al 29 giugno 2025.

Il pubblico potrà assistere agli eventi da piccole imbarcazioni, motonavi o da terra, godendosi concerti e DJ set di artisti di grande fama italiana.

L’ingresso agli show è gratuito e agli stessi lo spettatore avrà accesso mediante presentazione del QR Code ottenuto previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Sarà possibile registrarsi a partire dalle ore 11:00 del 16 giugno tramite il link disponibile sul sito di PromoTurismoFVG e Friends&Partners.

IL CUORE DEL FESTIVAL

Un festival che non è solo un evento, ma un’esperienza irripetibile. “Tramonti a Nord Est” nasce come un abbraccio profondo tra musica, natura e paesaggio, dove ogni performance è unica, influenzata dall’atmosfera e dall’emozione del luogo. È la stessa Elisa, direttrice artistica e protagonista del festival, a vivere e interpretare questi luoghi. Ogni concerto sarà diverso, proprio perché filtrato da ciò che lo circonda.

“Tramonti a Nord Est” è frutto di un lungo lavoro creativo condiviso tra autrici e produzione. Una sintesi di emozione e visione, cuore e progettazione. Un festival nato da un’idea, ma cresciuto come un percorso artistico vero, dove ogni dettaglio è stato scelto con cura direttamente da Elisa e Elena Toffoli.

“La musica è parte del nostro bagaglio culturale e il Friuli Venezia Giulia è un territorio magico, dove terra e mare, tra le onde dell’Adriatico e la quiete della laguna, s’intrecciano, si mescolano e si fondono dando vita a uno spettacolo unico – sono le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Lo stesso spettacolo che vogliamo offrire in questa tre giorni, con la voce di Elisa che sarà la colonna sonora di questo festival, quando il mare si tinge dei colori del tramonto. Tramonti a Nord Est è un omaggio alla nostra terra, con cui siamo certi di lasciare un ricordo indelebile”.

Venerdì 27 giugno – Rive di Trieste

Il festival si apre nel cuore pulsante della città davanti a Piazza Unità d’Italia, con un palco allestito a bordo della storica Nave Palinuro della Marina Militare Italiana.

Sarà Tananai ad inaugurare la serata con la sua energia travolgente, seguito dal DJ set di Mace che animerà l’atmosfera con suoni elettronici e coinvolgenti.

L’ingresso al concerto sarà gratuito.

Il pubblico potrà assistere al concerto da terra, con accesso tramite prenotazione su sistema online, pubblicato nella landing page dell’evento all’interno del sito di PromoTurismoFVG.

Un concerto accessibile e inclusivo

Il concerto di Elisa del 27 giugno sarà anche il primo evento accessibile a tutti grazie a OpenArts, un’iniziativa che permette a chiunque di partecipare alle manifestazioni culturali.

In linea con la nuova normativa (che entra in vigore in tutti i paesi europei proprio il 28 giugno), la serata sarà fruibile anche da persone con disabilità sensoriali: le persone cieche e ipovedenti potranno ascoltare l’audiodescrizione via smartphone, mentre le persone sorde e ipoacusiche potranno leggere i sottotitoli in tempo reale.

«Siamo molto orgogliosi di rendere accessibile il concerto di Elisa in Piazza Unità a Trieste anche a chi solitamente non può vivere l’esperienza unica della musica live. Cultura e intrattenimento sono una parte fondamentale della nostra vita e tutti devono poterne fruire. Collaborare con un’artista così importante e attenta alle tematiche sociali è il miglior inizio per il progetto OpenArts, che renderà interamente accessibili spettacoli e manifestazioni nel corso dell’estate in Friuli Venezia Giulia.» – afferma Federico Spoletti, Fondatore OpenArts, CEO Sub-ti Access.

Sabato 28 giugno – Golfo di Monfalcone

Tra le vertiginose pareti del Carso che si tuffano nel mare, prenderà forma un live senza precedenti, a bordo del Caicco Tango. Sarà Elisa a regalare un concerto pensato come un vero dialogo musicale con i Motel Connection (band nata nel 2000 da Samuel, Pierfunk e Pisti), i quali si alterneranno in un flusso continuo tra voce, strumenti e sonorità elettroniche. Un’esibizione intensa e irripetibile, esclusivamente vissuta dal mare.

L’ingresso al concerto sarà gratuito.

L’accesso al concerto sarà possibile solo ed esclusivamente per imbarcazioni da diporto, boat transfer o boat rent. Per accedere sarà necessario effettuare la prenotazione tramite sistema online, pubblicato sulla landing page dell’evento all’interno del sito di PromoTurismoFVG.

Domenica 29 giugno – Laguna di Grado/Marano (Portobuso)

Il festival si conclude in un luogo dal fascino crudo e autentico: la laguna di Grado/Marano. Uno spazio sospeso tra acqua, silenzio e paesaggio: un habitat unico, dove il mare non brilla, ma avvolge.

L’ingresso al concerto sarà gratuito.

L’accesso al concerto sarà possibile solo ed esclusivamente per imbarcazioni da diporto, boat transfer o boat rent. Per accedere sarà necessario effettuare la prenotazione tramite sistema online, pubblicato sulla landing page dell’evento all’interno del sito di PromoTurismoFVG.

Qui, Elisa si alternerà sul palco con Emma, che porterà la sua voce potente ed emozionante, e con Dardust, che incanterà la laguna con il suo visionario viaggio sonoro. Una conclusione perfetta per un evento che si muove tra emozione e fascino.

«Sognavo da tempo un festival immerso nella natura, che unisse paesaggio, musica e anima – racconta Elisa – “Tramonti a Nord Est” è nato così: come un abbraccio tra ciò che amo e la terra che mi ha cresciuta. Ogni serata sarà diversa, unica, un’esperienza in cui tutto – cielo, acqua, emozione – diventa parte della musica. Il Friuli Venezia Giulia è il mio cuore, e con questo festival voglio restituirgli un po’ della bellezza che mi ha regalato».