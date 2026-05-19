ELISA presenta “Amore è”, primo estratto dal nuovo album

Elisa torna con “Amore è”, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti atteso nei prossimi mesi (Island Records / Universal Music Italia https://island.lnk.to/AmoreE).

Un brano già accolto con entusiasmo dai fan durante le ultime date sold out nei palasport, dove l’artista lo ha presentato in anteprima dal vivo trasformandolo subito in uno dei momenti più energici dei suoi ultimi concerti.

Scritto da Elisa e prodotto da Dardust, “Amore è” mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva.

Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l’amore in un gesto di volontà e verità: “Lasciarsi vivere / lasciarsi prendere / lasciarsi liberi di scegliere”. Una carica emotiva riportata anche nel meraviglioso video che accompagna la traccia.

“Amore è” arriva insieme al successo dell’ultimo tour dell’artista nei Palasport, che ha registrato il tutto esaurito in tantissime città italiane, confermando ancora una volta il legame forte tra Elisa e il suo pubblico. E proprio durante i concerti il pezzo è diventato rapidamente uno dei titoli più attesi dai fan.

Con questo brano, Elisa inaugura una nuova fase artistica che porterà al suo prossimo progetto discografico, annunciato come uno dei lavori più personali e maturi della sua carriera.