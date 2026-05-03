ELISA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Giulia Troncon



Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera all’Unipol Arena di Bologna.



Dopo aver esaurito il suo primo stadio, a San Siro lo scorso 18 Giugno, Elisa è tornata a cantare nei Palasport delle principali città italiane.

Il live è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico. Il tour prosegue e ha già fatto tappa a Torino e Firenze.

domenica 03 maggio 2026 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

martedì 05 maggio 2026 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

giovedì 07 maggio 2026 – BARI – PALAFLORIO

sabato 09 maggio 2026 – EBOLI (SA) – PALASELE

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ELISA: la scaletta del concerto di Bologna

Set 1:

Overture Un filo di seta negli abissi Stay Labyrinth Luce (tramonti a nord est) O forse sei tu Amore é Heaven Out of Hell Dancing Yashal Tua per sempre Broken Ti vorrei sollevare

Set 2:

Anche fragile Se piovesse il tuo nome Zombie (The Cranberries cover) Shadow Zone / Bitter Words / Inside a Flower / Your Manifesto / Cure Me / NEON – Le Ali Vivere tutte le vite L’anima vola No Hero Rainbow Together

BIS