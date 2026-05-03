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ELISA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Elisa in concerto all’Unipol Arena di Bolgona. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Elisa in concerto all'Unipol Arena di Bologna
Elisa in concerto all'Unipol Arena di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera all’Unipol Arena di Bologna.

Dopo aver esaurito il suo primo stadio, a San Siro lo scorso 18 Giugno, Elisa è tornata a cantare nei Palasport delle principali città italiane.
Il live è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico. Il tour prosegue e ha già fatto tappa a Torino e Firenze.

“Elisa Palasport Live 2025” – Il Tour nei Palasport, le prossime date

  • domenica 03 maggio 2026 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
  • martedì 05 maggio 2026 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
  • giovedì 07 maggio 2026 – BARI – PALAFLORIO
  • sabato 09 maggio 2026 – EBOLI (SA) – PALASELE

Clicca qui per vedere le foto di Elisa a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Elisa

ELISA: la scaletta del concerto di Bologna

Set 1:

  1. Overture
  2. Un filo di seta negli abissi
  3. Stay
  4. Labyrinth
  5. Luce (tramonti a nord est)
  6. O forse sei tu
  7. Amore é
  8. Heaven Out of Hell
  9. Dancing
  10. Yashal
  11. Tua per sempre
  12. Broken
  13. Ti vorrei sollevare

Set 2:

  1. Anche fragile
  2. Se piovesse il tuo nome
  3. Zombie (The Cranberries cover)
  4. Shadow Zone / Bitter Words / Inside a Flower / Your Manifesto / Cure Me / NEON – Le Ali
  5. Vivere tutte le vite
  6. L’anima vola
  7. No Hero
  8. Rainbow
  9. Together

BIS

  1. Eppure sentire (un senso di te)
  2. Gli ostacoli del cuore
  3. A modo tuo
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