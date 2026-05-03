ELISA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Giulia Troncon
Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera all’Unipol Arena di Bologna.
Dopo aver esaurito il suo primo stadio, a San Siro lo scorso 18 Giugno, Elisa è tornata a cantare nei Palasport delle principali città italiane.
Il live è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico. Il tour prosegue e ha già fatto tappa a Torino e Firenze.
“Elisa Palasport Live 2025” – Il Tour nei Palasport, le prossime date
- domenica 03 maggio 2026 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- martedì 05 maggio 2026 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- giovedì 07 maggio 2026 – BARI – PALAFLORIO
- sabato 09 maggio 2026 – EBOLI (SA) – PALASELE
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ELISA: la scaletta del concerto di Bologna
Set 1:
- Overture
- Un filo di seta negli abissi
- Stay
- Labyrinth
- Luce (tramonti a nord est)
- O forse sei tu
- Amore é
- Heaven Out of Hell
- Dancing
- Yashal
- Tua per sempre
- Broken
- Ti vorrei sollevare
Set 2:
- Anche fragile
- Se piovesse il tuo nome
- Zombie (The Cranberries cover)
- Shadow Zone / Bitter Words / Inside a Flower / Your Manifesto / Cure Me / NEON – Le Ali
- Vivere tutte le vite
- L’anima vola
- No Hero
- Rainbow
- Together
BIS
- Eppure sentire (un senso di te)
- Gli ostacoli del cuore
- A modo tuo