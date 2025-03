SONO QUI PER CAOS: le foto dello spettacolo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Sono Qui Per Caos è il nuovo spettacolo teatrale di Barbascura X e ieri sera è andato in scena sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Sono Qui Per Caos” – Il Tour Nei Teatri

La mente geniale di Barbascura X, chimico, stand-up comedian, autore e performer teatrale considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web e non solo, ha ideato un nuovo spettacolo e lo sta portando in giro per l’Italia in questi mesi.

“Sono Qui Per Caos – Racconto Scientifico Sull’Assoluta Casualità dell’Esistenza” è uno spettacolo articolato completamente sul tema dell’evoluzione, dall’inizio fino ai nostri giorni.

Con il suo tono irriverente, giocoso, dissacrante, tagliente, cinico, ironico ma allo stesso tempo semplice, Barbascura X ha spiegato attraverso una serie di aneddoti e fatti scientifici il nostro percorso evolutivo. E, come di consueto, ha abbindolato tutti i presenti generando in loro non solo risate ma anche curiosità e domande.

Infatti il grande dono di Barbascura X è proprio questo: trasformare argomenti molto complessi in “storie” di facile comprensione a tutti, riuscendo con una facilità disarmante a spiegare i meccanismi e i comportamenti del mondo animale e vegetale e rendendo la Scienza un argomento estremamente interessante anche a chi a scuola non la poteva sopportare.

Il Sold Out a Firenze

Per lui il Teatro Cartiere Carrara era sold out (come la maggior parte delle date di questo suo nuovo tour teatrale) e il pubblico era veramente variegato: bambini accompagnati dai genitori, studenti, adulti e anche molti nonni interessati a cosa questo giovane divulgatore avesse da dire col suo affascinante eloquio.

Persone di ogni età, che hanno conosciuto Barbascura X negli anni su diversi canali (chi da YouTube, chi dalla televisione, chi dai social, chi dai libri), entusiaste di ascoltare questo racconto divertente, goliardico ma veritiero e, sul finale, anche un po’ filosofico.

Barbascura X infatti si è domandato, e ci ha domandato, dove risiedono l’anima e l’identità di ognuno di noi e se ha senso farsi queste domande, considerarsi importanti dal momento che siamo sono un ammasso di cellule che pensano a sopravvivere.

Questo passaggio è un esempio, dei tanti avvenuti durante la serata, di come lo spettacolo non sia un semplice monologo ma un dialogo col suo pubblico, con cui Barbascura X non ha fatto altro che interagire per tutto il tempo.

Come ci ha insegnato negli anni sul suo canale YouTube col format “Scienza Brutta”, lui ci spiega la Scienza “male” e anche ieri sera il risultato è stato sì divertire, ma mandando a casa le persone con tante curiosità da approfondire e con qualche conoscenza in più sulla natura e su noi stessi.

Uno spettacolo degno di nota e da non perdere, così come ogni cosa fatta da Barbascura X.

Clicca qui per vedere le foto dello spettacolo di Barbascura X a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).