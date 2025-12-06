Connect with us

THE ZEN CIRCUS: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Il grande ritorno della band pisana a Firenze dopo la lunga pausa durata due anni

Published

The Zen Circus - The Zen Circus Tour 2025 - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Foto di Luna La Chimia

Gli Zen Circus, il trio pisano formato da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli, si sono esibiti ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Il Male Tour 2025” – Il tour nei Club

Gli Zen Circus sono tornati a esibirsi live dopo un lungo periodo di pausa.

“Il Male Tour 2025” è il nuovo tour della band pisana in supporto al loro nuovissimo album, “Il Male”, uscito lo scorso Settembre.
Dopo lo sviluppo dei rispettivi progetti solisti, la band è tornata dopo due anni con questo nuovo lavoro discografico in pieno stile Zen Circus.

Infatti anche questo è un disco di chitarre, testi duri, diretti e arrabbiati che sul palco esplodono in un’energia incontenibile.

Come Appino ha tenuto a sottolineare al pubblico fiorentino, le regole del gioco sono rimaste sempre le stesse: più il pubblico fa casino, più loro faranno casino.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Zen Circus a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Zen Circus

THE ZEN CIRCUS – La Scaletta del Tour

Il Male
La Terza Guerra Mondiale
Catene
Non Voglio Ballare
Vent’anni
Miao
Il Fuoco In Una Stanza
Andate Tutti a Fanculo
Ilenia
Vecchie Troie
I Qualunquisti
Novecento
Canta Che Ti Passa
Il Mondo Come Lo Vorrei
Un Milione Di Anni
Appesi Alla Luna
Caronte
Figlio Di Puttana
Ragazzo Eroe
Meglio Di Niente
Non
E Solo Un Momento
Viva
L’anima Non Conta


