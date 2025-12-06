THE ZEN CIRCUS: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Gli Zen Circus, il trio pisano formato da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli, si sono esibiti ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Il Male Tour 2025” – Il tour nei Club

Gli Zen Circus sono tornati a esibirsi live dopo un lungo periodo di pausa.

“Il Male Tour 2025” è il nuovo tour della band pisana in supporto al loro nuovissimo album, “Il Male”, uscito lo scorso Settembre.

Dopo lo sviluppo dei rispettivi progetti solisti, la band è tornata dopo due anni con questo nuovo lavoro discografico in pieno stile Zen Circus.

Infatti anche questo è un disco di chitarre, testi duri, diretti e arrabbiati che sul palco esplodono in un’energia incontenibile.

Come Appino ha tenuto a sottolineare al pubblico fiorentino, le regole del gioco sono rimaste sempre le stesse: più il pubblico fa casino, più loro faranno casino.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Zen Circus a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE ZEN CIRCUS – La Scaletta del Tour

Il Male

La Terza Guerra Mondiale

Catene

Non Voglio Ballare

Vent’anni

Miao

Il Fuoco In Una Stanza

Andate Tutti a Fanculo

Ilenia

Vecchie Troie

I Qualunquisti

Novecento

Canta Che Ti Passa

Il Mondo Come Lo Vorrei

Un Milione Di Anni

Appesi Alla Luna

Caronte

Figlio Di Puttana

Ragazzo Eroe

Meglio Di Niente

Non

E Solo Un Momento

Viva

L’anima Non Conta



