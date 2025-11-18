Connect with us

NOEMI: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Noemi in un’esperienza unica che unisce emozione e musica

Published

Noemi - Noemi Teatri 2025 - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Foto di Luna La Chimia

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama musicale italiano, si è esibita ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Noemi Teatri 2025” – Il Tour nei Teatri

Dopo l’uscita del suo settimo album in studio, “”Nostalgia”, Noemi si presenta al suo pubblico in una nuova luce.
Il suo progetto esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo.

Infatti questa nuova veste, si riflette nella scaletta della serata, suddivisa appunto in diversi blocchi: Blues, Acustico, Dance e Piano.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Noemi a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Noemi

NOEMI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Intro + Se T’ Innamori Muori
Luna Bugiarda
Senza Lacrime
La Fine
Per Tutta La Vita
Blocco Blues
Briciole
Piece Of My Heart
Blocco Acustico
Tutto L’ Oro Del Mondo
L’ Attrazione
L’ Amore Eternit
Blocco Dance
Intro Tekken + Ti Amo Non Lo So Dire
Non Ho Bisogno Di Te
Non Sono Io + Outro
Fine Prima Parte
Intro + Nostalgia
Centomila Notti
Bagnati Dal Sole
Blocco Piano
Generale
Guardare Giù
Bianca
Makumba
Oh Ma
Blocco Finale
Intro Piano + L’Amore Si Odia
Glicine
Sono Solo Parole
Vuoto A Perdere + Reprise
Bis
Se T’ Innamori Muori

