NOEMI: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama musicale italiano, si è esibita ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Noemi Teatri 2025” – Il Tour nei Teatri

Dopo l’uscita del suo settimo album in studio, “”Nostalgia”, Noemi si presenta al suo pubblico in una nuova luce.

Il suo progetto esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo.

Infatti questa nuova veste, si riflette nella scaletta della serata, suddivisa appunto in diversi blocchi: Blues, Acustico, Dance e Piano.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Noemi a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

NOEMI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Intro + Se T’ Innamori Muori

Luna Bugiarda

Senza Lacrime

La Fine

Per Tutta La Vita

Blocco Blues

Briciole

Piece Of My Heart

Blocco Acustico

Tutto L’ Oro Del Mondo

L’ Attrazione

L’ Amore Eternit

Blocco Dance

Intro Tekken + Ti Amo Non Lo So Dire

Non Ho Bisogno Di Te

Non Sono Io + Outro

Fine Prima Parte

Intro + Nostalgia

Centomila Notti

Bagnati Dal Sole

Blocco Piano

Generale

Guardare Giù

Bianca

Makumba

Oh Ma

Blocco Finale

Intro Piano + L’Amore Si Odia

Glicine

Sono Solo Parole

Vuoto A Perdere + Reprise

Bis

Se T’ Innamori Muori