FUORI DAL BUIO: le foto dello spettacolo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Fuori Dal Buio è il ciclo di incontri a teatro che Luca Casadei ha portato ieri sera in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Fuori Dal Buio” – Il Tour Nei Teatri

L’idea di questo spettacolo, nato dal più famoso Podcast “One More Time”, giunto al suo quinto anno, parte dalla convinzione che “Nessuno impara dal proprio successo, piuttosto dalle cadute, dagli errori”.

Partendo da questa riflessione, Luca Casadei ha intrapreso un viaggio che racconta non solo la vita dei suo ospiti ma anche la sua.

Luca Casadei ha portato sul palco la sua personale esperienza, i momenti di buio nel suo passato e nel suo presente. È diventato così uno specchio in cui riflettersi e ritrovare noi stessi. Questo spettacolo è stata un’occasione per condividere senza la pretesa di insegnarci la vita.

Questo percorso è diviso in tre atti: Buio, Bivio, Luce. Ovvero i momenti centrali che accompagnano una persona nel suo percorso di crescita e rinascita. Questi tre momenti sono anche scanditi da tre diversi set luce che descrivono il momento attraversato nel racconto. Inoltre, sono anticipati da una breve presentazione di Luca Casadei e dalla sua personale condivisione.

Questa esperienza sociale, come ha preferito descriverla sui suoi canali social, è stata pensata per dare qualcosa di più di quanto ci ha abituato il Podcast “One More Time”.

Un viaggio nell’animo umano, dove il buio rivela il fragile confine tra caduta e rinascita. Di come per apprezzare la luce, si debba necessariamente passare dal buio e imparare ad apprezzarlo.

Questo viaggio all’interno dell’animo umano, si è concluso ieri sera a Firenze. Ospite di questo ultimo appuntamento è stato Andrea Longi, divenuto famoso per un video andato virale tempo fa sui social. Alongi ha parlato di come sia diventato dipendente dalla droga, di come ci abbia convissuto e come è la sua vita oggi dopo la decisione di smettere. Di Rinascere.

Terminato il percorso di Andrea Alongi, Casadei ha chiamato sul palco alcune persone che sui suoi canali social avevano espresso il desiderio di condividere il proprio buio. Questa è stata la vera perla di questa esperienza sociale e umana.

L’umanità di Casadei è stata tangibile per tutta la durata dello spettacolo ed è stata apprezzata una volta di più quando ha dato la sua disponibilità ad abbracciare tutti i presenti nel foyer del teatro.

