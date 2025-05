OLLY: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Olly, il rapper italiano vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Lo Rifarò. Lo Rifaremo Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Olly, il cantautore genovese vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è salito sul palco del club fiorentino per il secondo sold out nel capoluogo toscano.

I suoi fan erano in delirio già dalle prime ore del pomeriggio in attesa dell’apertura dei cancelli. Non tutti sono però riusciti ad accaparrarsi i biglietti ma sono rimasti fedelmente fuori, sotto la pioggia, durante tutto il concerto.

I concerti di Olly sono potenti e coinvolgenti; la setlist è stata pensata come un vero e proprio viaggio, capace di trasportare il pubblico attraverso le diverse tappe del percorso artistico del rapper italiano.

Una vera e propria celebrazione della sua evoluzione artistica e del suo stile ormai sempre più unico.

Infatti, il suo stile si è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul.

In equilibrio fra brani un tempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, sua principale fonte d’ispirazione. È così che Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Olly a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

OLLY – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Intro

È Festa

L’ Anima Balla

Una Vita

A Squarciagola

Quei Ricordi Là

Bianca

L’ Amore Va

Polvere

Un’ Altra Volta

Paranoie

La Lavatrice Si È Rotta

Acustico

Depresso Fortunato

Ho Voglia Di Te

Fammi Morire

Scarabocchi

Noi Che

A Noi Non Serve Far L’ Amore

I Cantieri Del Giappone

Per Due Come Noi

Balorda Nostalgia

Il Campione

Devastante

Il Pescatore / Meno Male Che C’è Il Mare