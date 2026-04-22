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GORAN BREGOVIĆ: le foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

I travolgenti ritmi balcanici del più famoso compositore bosniaco sono tornati a far ballare Firenze

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Goran Bregović - The Wedding And Funeral Band - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Foto di Luna La Chimia

Goran Bregović, il noto compositore e polistrumentista bosniaco, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Goran Bregović & The Wedding And Funeral Band Tour 2026” – Il Tour in Italia

Il noto compositore e polistrumentista bosniaco è tornato a esibirsi in Italia con un mini tour di sei date in altrettanti teatri italiani.
Ad accompagnarlo la sua fedelissima “Wedding And Funeral Band”.
L’ultimo di questi sei concerti è stato col pubblico italiano ieri sera a Firenze.

Più che un concerto, Goran Bregović ha portato sul palco un vero e proprio viaggio sonoro travolgente che ha fuso le pulsazioni rock con il folklore slavo, le polifonie sacre e la vitalità contagiosa della musica balcanica.
Ogni suo concerto è diventato una festa collettiva, un’esperienza immersiva in cui fiati, percussioni e voci bulgare si mescolano in un linguaggio universale fatto di ritmo, emozione e condivisione.

Considerato tra i compositori più visionari della scena musicale internazionale, Bregović è da sempre un narratore di culture e identità. 
Con la sua arte ha saputo costruire ponti tra mondi apparentemente lontani, traducendo la complessità dei popoli in una musica che parla direttamente all’anima.
Il riconoscimento del Premio Tenco alla carriera celebra questo percorso straordinario, che lo ha reso uno degli artisti più amati e seguiti anche in Italia.

In questo nuovo tour del 2026, Bregović ha proposto dal vivo i brani più celebri del suo repertorio, ma ci sono state anche composizioni e sorprese.
Infatti lo show è stato potente e coinvolgente e in ogni data è stato impossibile per il pubblico seduto in sala non alzarsi in piedi a ballare.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Goran Bregović a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Goran Bregović



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