CHIELLO: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Chiello, cantautore e rapper considerato tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
“Chiello Club Tour 2026” – Il Tour nei Club
Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Chiello torna a quella che è la sua naturale dimensione: esibirsi nei club.
Il tour segue l’uscita del suo ultimo lavoro discografico, “Agonia”: un album che esplora le fragilità, la solitudine e l’introspezione emotiva. Un lavoro profondamente personale e intenso che trova proprio nei club italiani i migliori palcoscenici per essere presentato al pubblico.
La scaletta ha lasciato un segno nel cuore dei fans grazie a un intimo viaggio tra i suoi più grandi successi e alcuni dei brani tratti dalla sua nuova uscita discografica.
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CHIELLO: La Scaletta Del Concerto Di Firenze
Ti Penso Sempre
Amici Stretti
Succo D’Ananas
Amore Mio
Milano Dannata
Ruggine
Pietra Di Luna
Vulcano
Poi Si Romperanno
Limone
I Miei Occhi
Cancelli
Gli Spettri E Le Paure
Anima
Chilometri
Pirati
Salvami Da Me Stesso
Acqua Salata
Non Lasciarmi Cadere
Quanto Ti Vorrei
Lupo
Scrigno
Spero Almeno