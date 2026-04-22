CHIELLO: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Chiello, cantautore e rapper considerato tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Chiello Club Tour 2026” – Il Tour nei Club

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Chiello torna a quella che è la sua naturale dimensione: esibirsi nei club.

Il tour segue l’uscita del suo ultimo lavoro discografico, “Agonia”: un album che esplora le fragilità, la solitudine e l’introspezione emotiva. Un lavoro profondamente personale e intenso che trova proprio nei club italiani i migliori palcoscenici per essere presentato al pubblico.

La scaletta ha lasciato un segno nel cuore dei fans grazie a un intimo viaggio tra i suoi più grandi successi e alcuni dei brani tratti dalla sua nuova uscita discografica.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Chiello a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

CHIELLO: La Scaletta Del Concerto Di Firenze

Ti Penso Sempre

Amici Stretti

Succo D’Ananas

Amore Mio

Milano Dannata

Ruggine

Pietra Di Luna

Vulcano

Poi Si Romperanno

Limone

I Miei Occhi

Cancelli

Gli Spettri E Le Paure

Anima

Chilometri

Pirati

Salvami Da Me Stesso

Acqua Salata

Non Lasciarmi Cadere

Quanto Ti Vorrei

Lupo

Scrigno

Spero Almeno



