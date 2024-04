SAMUELE BERSANI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Samuele Bersani & Orchestra” – Il Tour nei Teatri

Samuele Bersani, uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, si è esibito ieri sera sul palco del Teatro Verdi di Firenze.

La data era già stata annunciata da tempo come Sold Out, così come la totalità degli show che si sono tenuti dall’artista dall’inizio di questo tour nei teatri e come lo saranno anche le prossime in programma.

La Magia dei 26 Elementi d’Orchestra

I 26 Musicisti dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si sono uniti ai membri storici della band che accompagna Samuele nei suoi live ormai da anni.

La sinergia tra questi musicisti, ha dato una lettura ai successi di Samuele completamente nuova che, oltre allo slancio orchestrale, hanno vissuto di un’esecuzione delicata e potente insieme.

Un confronto tra linguaggi, tra diversi approcci al testo e all’interpretazione, alla ricerca di un territorio comune che ha consentito alla musica di penetrare tra le parole e le immagini, accompagnandole, commentandole, esaltandole e talvolta travolgendole.

Le canzoni storiche di Bersani sono state destrutturate e hanno preso uno slancio emotivo completamente nuovo, come è successo in particolare per “Freak”, singolo dell’album omonimo che nel 1994 ha consacrato definitivamente la carriera del cantautore romagnolo; per stessa ammissione del cantante, stanco di cantarla nel solito modo da ormai trent’anni, questa sarà la nuova versione che si augura di cantare per le prossime tre decadi.

Il Concerto

Bersani ha interpretato una scaletta inedita che ha coperto diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: dalle grandi hit del passato e che lo hanno reso celebre al grande pubblico, fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” col quale ha vinto la sua quinta Targa Tenco.

Tra i brani che hanno particolarmente emozionato il pubblico di Firenze, ci sono stati “Spaccacuore”, “En E Xanax” e “Giudizi Universali”.

Samuele si è concesso diverse pause tra le canzoni per poter raccontare dei fatti di vita in maniera scanzonata e ironica, in alcuni casi rivelando anche dei retroscena dietro la scrittura di alcune sue canzoni.

Piccolo rammarico del cantante: l’assenza della scaletta che gli permetteresse di scendere dal palco e andare a cantare tra la gente come già fatto in altri teatri.

Il suo concerto è stato un mix di poesia e leggerezza decorato dalla magia dei maestri d’orchestra che lo hanno accompagnato vestendo lo spettacolo di un’aura speciale.

SAMUELE BERSANI – La Scaletta del Tour

Mostro

Come Due Somari

Occhiali Rotti

Spaccacuore

Lo Scrutatore Non Votante

Barcarola Albanese

Harakiri

Il Tuo Ricordo

En E Xanax

Cattiva

Coccodrilli

Freak

Replay

Una Delirante Poesia

Ferragosto

Psycho

Giudizi Universali

Il Pescatore di Asterischi

Chiedimi Se Sono Felice

Braccio Di Ferro

Chicco E Spillo



SAMUELE BERSANI – Le prossime date del Tour



20 Aprile – Teatro Arcimboldi (Milano) – SOLD OUT

23 Aprile – Teatro Augusteo (Napoli) – SOLD OUT

26 Aprile – Teatro Europauditorium (Bologna) – SOLD OUT

29 Aprile – Teatro Petruzzelli (Bari) – SOLD OUT

07 Giugno – Terme di Caracalla (Roma) – SOLD OUT

23 Luglio – Piazza Garibaldi (Cervia)

28 Luglio – Le Serre Music & Comedy Festival (Cernobbio)