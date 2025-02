ROCKETS: le foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

I Rockets, la band più “fantascientifica” del panorama musicale di sempre, si sono esibiti ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“The Final Frontier Tour 2025” – Il Tour Nei Teatri

La leggendaria band francese che negli anni Settanta inventò lo space rock, e fu la prima a proporre musica elettronica, è tornata a esibirsi nei più importanti teatri d’Italia.

Il nuovo tour ha preso il nome dal loro ultimo disco di inediti, “The Final Frontier”, uscito lo scorso autunno.

Il nuovo disco dei Rockets rappresenta un ritorno al sound e ai testi spaziali che li hanno resi celebri tra gli anni Settanta e Ottanta.

Dunque ritroviamo avanguardia musicale e sperimentazione fuse insieme in quella che è l’impronta musicale sempre attuale della band e che ha successivamente ispirato le sonorità di gruppi come Daft Punk e Depeche Mode.

Con uno spettacolare show teatrale e un palco all’altezza del celebre Galaxy Tour degli anni ‘80, i Rockets hanno quindi immerso il pubblico fiorentino in un ambiente futuristico e dalle atmosfere intergalattiche, grazie ad effetti speciali e fasci di luce laser. L’intero spettacolo è stato dominato dall’energia dei Rockets.

Per di più il carisma sul palco del nuovo cantante, Fabri Kiarelli, ha conquistato il pubblico.

Inoltre, non sono mancate le celebri hit del passato come per esempio: “Future Woman”, “One More Mission”, “Electric Delight” e “Galactica”.

Un concerto assolutamente imperdibile per gli amanti della musica elettronica, specialmente per i fan dei Rockets.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Rockets a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ROCKETS – La Scaletta Del Tour



Venus Rapsody

Universal Band

Ride The Sky

Astral World

All 4 One

Lost In The Rythm

Break The Silence

Some Other Place

Cosmic Castaway

Electric Delight

World On Fire

Non Stop

Back To Your Planet

Stand On The World

In The Galaxy

Future Woman

One More Mission

Sci Fi Boogie

Sitting On A Star

Fils Du Ciel

Anastasis

Cyber Love

On The Road Again

Galactica