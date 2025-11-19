MODÀ: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

I Modà, l’unica band italiana della storia ad aver ottenuto il massimo riconoscimento per la musica in Italia, ovvero il Disco di Diamante, si sono esibiti ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“La Notte Dei Romantici, Tour 2025” – Il Tour nei Palasport

Dopo oltre vent’anni di carriera, il gruppo di Kekko Silvestre è tornato a emozionare il pubblico con un nuovo tour.

Un viaggio musicale e visivo che celebra la loro storia, l’amore per la musica e quel romanticismo che da sempre li contraddistingue.

Il pubblico fiorentino ha cantato con cuore ogni singola canzone presente in scaletta, dando il meglio di sè soprattutto con i due Medley presenti in scaletta e scatenandosi con le hits più celebri della band come “Quel Sorriso In Volto”, “Tappeto Di Fragole”, “La Notte” e “Come Un Pittore”.

La conclusione di questa serata, inno al romanticismo che da sempre contraddistingue la band milanese, non poteva che essere “Viva I Romantici”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Modà a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

MODÀ: La Scaletta del Concerto di Firenze

Vivo Da Re (Con Intro)

Sono Già Solo

Non Ti Mancherà Mai Il Mare

Non È Mai Abbastanza

Cuore E Vento

Medley 1 (Urlo E Non Mi Senti / Paura Di Volare / Fottuto Inverno / Quando Arrivano I Suoi Occhi / Non Ti Somiglio)

Cash

Come Hai Sempre Fatto

Anche Stasera

Gioia

Quel Sorriso In Volto

Quelli Come Me

Medley 2 (Forse / Tirami L’ Amore In Faccia / Dimmelo / Boogie Love / Passione Maledetta)

Non Ti Dimentico

Per Una Notte Insieme

Tappeto Di Fragole

La Notte

Come Un Pittore

Arriverà

In Tutto L’ Universo

Viva I Romantici