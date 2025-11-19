Connect with us

MODÀ: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Il ritorno della band romantica capace di sognare e far sognare

Published

Modà - Kekko Silvestre - La Notte Dei Romantici Il Tour 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze

Foto di Luna La Chimia

I Modà, l’unica band italiana della storia ad aver ottenuto il massimo riconoscimento per la musica in Italia, ovvero il Disco di Diamante, si sono esibiti ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“La Notte Dei Romantici, Tour 2025” – Il Tour nei Palasport

Dopo oltre vent’anni di carriera, il gruppo di Kekko Silvestre è tornato a emozionare il pubblico con un nuovo tour.
Un viaggio musicale e visivo che celebra la loro storia, l’amore per la musica e quel romanticismo che da sempre li contraddistingue.

Il pubblico fiorentino ha cantato con cuore ogni singola canzone presente in scaletta, dando il meglio di sè soprattutto con i due Medley presenti in scaletta e scatenandosi con le hits più celebri della band come “Quel Sorriso In Volto”, “Tappeto Di Fragole”, “La Notte” e “Come Un Pittore”.

La conclusione di questa serata, inno al romanticismo che da sempre contraddistingue la band milanese, non poteva che essere “Viva I Romantici”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Modà a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Modà

MODÀ: La Scaletta del Concerto di Firenze

Vivo Da Re (Con Intro)
Sono Già Solo
Non Ti Mancherà Mai Il Mare
Non È Mai Abbastanza
Cuore E Vento
Medley 1 (Urlo E Non Mi Senti / Paura Di Volare / Fottuto Inverno / Quando Arrivano I Suoi Occhi / Non Ti Somiglio)
Cash
Come Hai Sempre Fatto
Anche Stasera
Gioia
Quel Sorriso In Volto
Quelli Come Me
Medley 2 (Forse / Tirami L’ Amore In Faccia / Dimmelo / Boogie Love / Passione Maledetta)
Non Ti Dimentico
Per Una Notte Insieme
Tappeto Di Fragole
La Notte
Come Un Pittore
Arriverà
In Tutto L’ Universo
Viva I Romantici

