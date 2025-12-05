MARRACASH: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Marracash, uno dei più importanti rapper della scena italiana, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Marra Palazzi25” – Il tour nei Palazzetti

Marracash aveva già registrato in prevendita il tutto esaurito per la data di Firenze.

Lo show del rapper sviluppa un racconto suddiviso in sei capitoli, attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi, che compongono la Trilogia: “Persona” (nove dischi di platino, 2019), “Noi, Loro, Gli Altri” (sette dischi di platino, 2021) ed “È Finita La Pace” (doppio disco di platino, 2024).



Il filo narrativo include alcune incursioni di brani esterni alla Trilogia, componendo una scaletta che si sviluppa come un vero e proprio racconto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marracash a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARRACASH – La Scaletta del Tour

Intro – Power Slap

Gli Sbandati Hanno Perso

Vittima

Salvador Dalì + Sport

Goat

Body Parts

Bastavano Le Briciole

15 Piani

Factotum

Laurea Ad Honorem

Pentothal

Io

Dubbi

L’ Anima

Nemesi

Qualcosa In Cui Credere

Crash

Loro

Cosplayer

Poco Di Buono

È Finita La Pace

Crazy Love

Crudelia

Niente Canzoni D’Amore

Lei

Bravi A Cadere

Nulla Accade

Love

Happy End

64 Bars Di Paura







