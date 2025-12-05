Connect with us

MARRACASH: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Data sold out già in prevendita per il rapper italiano

Published

Marracash - Marra Palazzi25 - Nelson Mandela Forum Firenze 2025

Foto di Luna La Chimia

Marracash, uno dei più importanti rapper della scena italiana, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Marra Palazzi25” – Il tour nei Palazzetti

Marracash aveva già registrato in prevendita il tutto esaurito per la data di Firenze.

Lo show del rapper sviluppa un racconto suddiviso in sei capitoli, attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi, che compongono la Trilogia: “Persona” (nove dischi di platino, 2019), “Noi, Loro, Gli Altri” (sette dischi di platino, 2021) ed “È Finita La Pace” (doppio disco di platino, 2024).

Il filo narrativo include alcune incursioni di brani esterni alla Trilogia, componendo una scaletta che si sviluppa come un vero e proprio racconto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marracash a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Marracash

MARRACASH – La Scaletta del Tour

Intro – Power Slap
Gli Sbandati Hanno Perso
Vittima
Salvador Dalì + Sport
Goat
Body Parts
Bastavano Le Briciole
15 Piani
Factotum
Laurea Ad Honorem
Pentothal
Io
Dubbi
L’ Anima
Nemesi
Qualcosa In Cui Credere
Crash
Loro
Cosplayer
Poco Di Buono
È Finita La Pace
Crazy Love
Crudelia
Niente Canzoni D’Amore
Lei
Bravi A Cadere
Nulla Accade
Love
Happy End
64 Bars Di Paura


