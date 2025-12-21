Connect with us

MARRACASH: Le foto del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Published

Marracash in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it
Marracash in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Ieri sera all’Inalpi Arena si è concluso il tour di Marracash, che ha scelto Torino per l’ultima tappa della sua serie di concerti nei palazzetti. È stata la chiusura di un percorso lungo un anno, durante il quale l’artista ha portato dal vivo i brani della sua trilogia discografica più recente.

Lo spettacolo ha seguito una linea narrativa precisa, alternando momenti di forte impatto scenografico a passaggi più minimalisti, focalizzati esclusivamente sui testi. La scaletta ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, con un’attenzione particolare ai temi sociali e personali che hanno caratterizzato la sua produzione negli ultimi anni. Il pubblico ha risposto con una partecipazione costante, accompagnando ogni brano fino al saluto finale.

Con questo appuntamento torinese Marracash mette in pausa l’attività live, lasciando spazio alle riflessioni su quello che sarà il suo prossimo capitolo artistico. Per chi ha seguito il tour fin dalle prime date, l’evento di ieri è stato soprattutto il momento dei ringraziamenti e di un bilancio su un progetto che ha segnato in modo evidente la scena musicale attuale.

Clicca qui per vedere le foto di Marracash in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

