IRENE GRANDI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia



Irene Grandi, la cantante rock più amata dai fiorentini, si è esibita ieri sera in concerto al Teatro Verdi di Firenze.

“Fiera Di Me Tour 2024” – Il Tour Nei Teatri

Irene Grandi è salita ieri sera sullo storico palco del Teatro Verdi della sua città: Firenze.

Per l’occasione, il Teatro era gremito di fan che la seguono da molto tempo, alcuni sin dagli esordi, pronti a festeggiare con lei questo importantissimo traguardo.

Irene Grandi è una delle artiste più amate e iconiche del pop italiano e proprio con questo tour speciale ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994.

Con la sua voce inconfondibile, Irene Grandi ha accompagnato gli spettatori fiorentini nel racconto della propria storia attraverso i suoi successi più amati, le collaborazioni più significative e le sue esplorazioni musicali, regalando un’esperienza unica a tutti i presenti.

Ogni singola canzone presente in scaletta, ha raccontato una parte del percorso di un’artista che non si è mai fermata ma anzi ha saputo come reinventarsi e restare sempre attuale senza mai perdere la sua identità. Questo è uno dei motivi per cui il pubblico ama così tanto Irene Grandi.

La band che sta accompagnando Irene Grandi in questo viaggio musicale è composta da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti corista e polistrumentista.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Irene Grandi a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

IRENE GRANDI: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Prima Di Partire Per Un Lungo Viaggio

Sconvolto Così

Come Non Mi Hai Visto Mai

Non Resisto

La Cometa Di Halley

Che Vita È

Il Gatto E Il Topo

Dolcissimo Amore

Sono Come Tu Mi Vuoi

È Solo Un Sogno

Alle Porte Del Sogno

Universo

Colpa Del Lupo

Fuori

Buon Compleanno

Un Bagno In Mare

Otto E Mezzo

In Vacanza Da Una Vita

Cose Da Grandi

Se Mi Vuoi

La Tua Ragazza Sempre

Bruci La Città

Fiera Di Me

Motivo Maledetto

Bum Bum

Lasciala Andare