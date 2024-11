GHALI: le foto e la scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Ghali, il rapper italiano di origine tunisina, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Ghali Live 2024” – Il Tour Nei Palazzetti

Com’è noto, il rapper milanese è riuscito a scrollarsi di dosso il degrado e la criminalità che avevano segnato i suoi primi anni di vita grazie alla musica.

Tuttavia il cantante non ha scordato le sue origini, bensì le omaggia in questo nuovo tour.

Infatti il concept di questa nuova tournèe ruota proprio attorno al deserto, luogo in cui risiedono le radici dell’artista.

Come in un racconto, Ghali, scuro e notturno, emerge in controluce dal cerchio luminoso che domina le retrovie, nell’alba di un nuovo sorgere. Poi il deserto si svela in tutta la sua profondità, complici il lavoro di videomapping sulle dune che si tingono di rosso.

Infatti, grazie a un gioco di luci e un fumo denso che viene plasmato in delle dune che adornano l’intera superficie del palco, viene ricreato quel paesaggio naturale pieno di suggestioni e in continuo mutamento che è il deserto della Tunisia ed è così che lo spettatore si cala in una dimensione immaginifica.

Una traversata in 30 brani nella storia musicale e personale dell’artista, tra i più iconici della sua generazione, che con il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche è realmente riuscito ad avere un impatto sulla cultura del nostro Paese e non solo, riferimento per chi voglia parlare ad un pubblico più che mai internazionale.

Infine, la chiusura del live è affidata al suo ultimo singolo Niente Panico (pubblicato lo scorso 11 Ottobre per Warner Music Italy), riporta il racconto su un piano intimo e profondo, con l’artista di nuovo al centro del deserto, in solitaria, a salutare il pubblico con il suo messaggio di forza e resilienza. In questa dimensione essenziale e scarna, il brano risuona forte come promemoria personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Ghali a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

GHALI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Giù Per Terra

Ninna Nanna

Walo

Paprika

Wily Wily

Ora D’Aria

Habibi

Barcellona

Fortuna

Marijuana

Machiavelli

Paura E Deliri A Milano

Ghetto Superstar

Dende

Vida

Good Times

Boogieman

Bayna

Celine

Happy Days

22:22

Sensazione Ultra

Ricchi Dentro

Sempre Me

Walla

Boulevard

Casa Mia

Cara Italia

Niente Panico