Ce ne siamo accorti, sì – Le foto e il racconto del concerto di BRUNORI SAS

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Rossella Mele

Finalmente “Cip” spicca il volo, live. Dopo la sua uscita nel gennaio del 2020 e le uscite di Baby cip e Cheap, Dario Brunori non saliva sul palco da più di due anni. Ma come nella sua hit Lamezia Milano, eccolo arrivare on stage al Forum di Assago per la seconda data del Brunori Sas Tour 2022, che lo impegnerà fino al 4 giugno nei palazzetti, per poi darsi alla fase estiva dei festival live in giro per l’Italia. Per l’occasione di questo gradito ritorno, Brunori ha deciso di portare con sé sul palco una formazione rivisitata, che fonde insieme agli storici membri della sua band (Dario Della Rossa, Massimo Palermo, Mirko Onofrio, Stefano Amato e Lucia Sagretti) anche nuovi compagni di viaggio: Alessandro “Asso” Stefana e la sezione brass diretta da Mauro “Otto” Ottolini.

Pioggia battente fuori dal Forum, caldo e leggerezza dentro: poco dopo le 21.30 sul palco illuminato di rosso fuoco a contrasto con il nero pece, inizia la festa aperta con il rock di Al di là dell’amore: nella penombra i suoni arrivano tutti, fino alle ultime file e sugli spalti, i beat cavalcano e la voglia di cantare sale, scivolando su Benedetto sei tu e Capita così. Dario Brunori anelava questo momento da tempo e un palazzetto così gremito lo caricano nella celebrazione di un live sospeso tra tra passato e presente della sua storia musicale.

Poesia, leggerezza e ironia dopo un inizio tutto rock arrivano sulle note al pianoforte di La canzone che hai scritto tu, Il mondo si divide e Mio fratello Alessandro. Poi dalle parole più intime e ai quadri del quotidiano, si ritorna indietro nel tempo, con Lamezia Milano, un riarrangiamento pompato de L’uomo nero e Sabato bestiale, in cui Brunori ci delizia con balli e danze non previste. Sulle note di Bello appare il mondo ci invita a ballare un valzer, su Costume da torero e Come stai a cantare a squarciagola… la festa del passato continua con Fuori dal mondo, la poetica Colpo di pistola, la delicata Kurt Cobain al pianoforte e la romantica Per due che come noi.

Pensiamo di essere all’apice della coralità collettiva, ma ci stupiamo quando su Diego e io a metà pezzo arriva l’amico Di Martino, per un duetto inatteso così bello e sentito che aumenta la dose di magia. Il tempo degli assoli del pubblico non è ancora finito, perchè all’introduzione delle parole di Brunori di “atmosfera da falò” ed “estate”, i telefonini si alzano come accendini: parte Guardia ’82 e il Forum è un coro unico, in un duetto tra platea e Dario, a tratti senza musica, solo voce e luce e parole. L’artista, visibilmente emozionato, ringrazia, scherzando sul fatto che manderà il video alla mamma, così lei dirà “eravate veramente tanti”: sì signora, la realtà è questa… suo figlio riempie i palazzetti!

Nel percorso sonoro del live arrivano anche le bellissime Lei lui Firenze, Anche senza di noi e la fortissima Canzoni contro la paura. Il tripudio della festa annunciata ad inizio live è qui, sulle note finali di Quelli che arriveranno e la remise di La verità, con l’augurio di fine concerto di Arrivederci Tristezza.

Uno spettacolo totale dove i giochi di luci e la poesia dei suoni, nel mix di chitarre magiche, percussioni, sintetizzatori, tamburi, pianoforti, organi, archi e fiati creano l’atmosfera perfetta. Bravo Dario!

Clicca qui o scorri qui sotto la gallery per vedere le foto del concerto di Brunori Sas

La scaletta del concerto di Brunori SAS a Milano

Al di là dell’amore

Benedetto sei tu

Capita così

La canzone che hai scritto tu

Il mondo si divide

Mio fratello Alessandro

Lamezia milano (rock)

L’uomo nero

Sabato bestiale (balletti)

Bello appare il mondo

Costume da torero

Come stai

Fuori dal mondo

Colpo di pistola

Kurt cobain

Per due che come noi

Diego e io (con di Martino)

Guardia 82

Lei lui Firenze

Anche senza di noi

Canzoni contro la paura

Quelli che arriveranno

La verità

Arrivederci Tristezza

BRUNORI SAS – le date del tour estivo

Martedì 21 giugno || Cosenza @ #RESTARTLIVEFEST Rendano Arena

Venerdì 24 giugno || Milano @ MILANO SUMMER FESTIVAL Ippodromo San Siro

Giovedì 30 giugno || Roma @ ROCK IN ROMA Auditorium Parco della Musica

Sabato 2 luglio || Perugia @ L’UMBRIA CHE SPACCA Giardini del Frontone

Mercoledì 6 luglio || Genova @ GOA-BOA_PREVIEW Arena del Mare

Domenica 24 luglio || Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL Piazza Napoleone

Domenica 31 luglio || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS Laghi Fusine Acustico

Giovedì 4 agosto || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 6 agosto || Fasano (BR) @ LOCUS FESTIVAL Parco Archeologico

Sabato 13 agosto || Ascoli Piceno @ ASCOLI SUMMER Piazza del Popolo

Domenica 28 agosto || Santa Sofia (FC) @ ACIELOAPERTO Parco Fluviale

