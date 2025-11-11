BRUNORI SAS: annunciata la tournèe teatrale “TUTTOBRUNORI” in partenza ad Ottobre 2026

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, e mentre si prepara ai sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, Brunori Sas guarda al 2026 annunciando oggi la tournée teatrale TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI.

Dario Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono -il teatro- con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.

La Spezia, Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Napoli, Roma, Assisi, Catania, Palermo, Bari: queste le città che a partire dal prossimo ottobre e per tutto il mese di novembre saranno toccate dalla tournée teatrale.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/499RlFu

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI è insieme esperienza di ascolto e di racconto, dove Brunori -da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri- offre al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.

In attesa di vivere l’esperienza di TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI nei teatri, per approfondire l’universo brunoriano è disponibile in anteprima su RaiPlay -e sarà trasmesso su Rai 3 martedì 2 dicembre alle 15.25– il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, firmato da Giacomo Triglia e presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma: un ritratto sincero e poetico, capace di restituire tutta la complessità e la delicatezza di uno dei cantautori più amati della scena italiana.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI || TEATRI 2026

Venerdì 2 ottobre 2026 | La Spezia, Teatro Civico – data zero

Domenica 4 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano Teatro degli Arcimboldi

Lunedì 12 ottobre 2026 | Genova, Teatro Carlo Felice

Giovedì 15 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto

Domenica 18 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

Lunedì 19 ottobre 2026 | Bologna, Teatro Europauditorium

Giovedì 22 ottobre 2026 | Trieste, Teatro Rossetti

Venerdì 23 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Martedì 3 novembre 2026 | Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 novembre 2026 | Roma, Teatro Conciliazione

Venerdì 6 novembre 2026 | Roma, Teatro Conciliazione

Martedì 10 novembre 2026 | Assisi, Teatro Lyrick

Sabato 14 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Domenica 15 novembre 2026 | Palermo, Teatro Politeama

Mercoledì 18 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli

