BRUNORI SAS: annunciate nuove date per il tour estivo 2022

Dario Brunori non finisce mai di stupire ed è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e ad accompagnarli per tutta l’estate, calcando i palchi delle arene e dei festival italiani più importanti con il suo tour estivo in partenza a giugno, prodotto da Vivo Concerti.

Dopo aver annunciato il ritorno live nei palazzetti con il Brunori Sas Tour 2022, il cantautore aggiunge otto nuove imperdibili date outdoor a quelle già annunciate di Milano, Roma e Lucca.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/brunorisas2020

Martedì 21 giugno || Cosenza @ #RESTARTLIVEFEST Rendano Arena – new

Venerdì 24 giugno || Milano @ MILANO SUMMER FESTIVAL Ippodromo San Siro

Giovedì 30 giugno || Roma @ ROCK IN ROMA Auditorium Parco della Musica

Sabato 2 luglio || Perugia @ L’UMBRIA CHE SPACCA Giardini del Frontone – new

Mercoledì 6 luglio || Genova @ GOA-BOA_PREVIEW Arena del Mare – new

Domenica 24 luglio || Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL Piazza Napoleone

Domenica 31 luglio || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS Laghi Fusine Acustico – new

Giovedì 4 agosto || Taormina (ME) @ Teatro Antico – new

Sabato 6 agosto || Fasano (BR) @ LOCUS FESTIVAL Parco Archeologico – new

Sabato 13 agosto || Ascoli Piceno @ ASCOLI SUMMER Piazza del Popolo – new

Domenica 28 agosto || Santa Sofia (FC) @ ACIELOAPERTO Parco Fluviale – new

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/brunorisas2020

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

L’estate di Dario Brunori si preannuncia densissima di appuntamenti e il BRUNORI SAS ESTATE 2022 è l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo.