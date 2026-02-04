Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

BRUNORI SAS: il tour “Tuttobrunori” allunga la sua corsa nei teatri italiani e registra nuovi sold out

Published

Brunori SAS | Foto di Simone Biavati
Brunori SAS | Foto di Simone Biavati

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI –il nuovo tour di Brunori Sas prodotto da Vivo Concerti e in partenza ad ottobre– registra nuovi sold out e allunga la sua corsa nei teatri italiani.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Brunori, da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri, offrirà al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI || Teatri 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/499RlFu

Venerdì 2 ottobre 2026 | La Spezia, Teatro Civico – Data Zero

Domenica 4 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Giovedì 8 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano Teatro degli Arcimboldi – Sold Out

Lunedì 12 ottobre 2026 | Genova, Teatro Carlo Felice

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto – Nuova data

Giovedì 15 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto – Sold Out

Sabato 17 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi – Nuova data

Domenica 18 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi – Sold Out

Lunedì 19 ottobre 2026 | Bologna, Teatro EuropAuditorium – Sold Out

Giovedì 22 ottobre 2026 | Trieste, Teatro Rossetti

Venerdì 23 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Sabato 31 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Carlo Gesualdo

Martedì 3 novembre 2026 | Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

Venerdì 6 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione – Sold Out

Sabato 7 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione – Nuova data

Martedì 10 novembre 2026 | Assisi, Teatro Lyrick

Mercoledì 11 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse

Sabato 14 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Domenica 15 novembre 2026 | Palermo, Teatro Politeama – Sold Out

Martedì 17 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli

Mercoledì 18 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli – Sold Out

Sabato 21 novembre 2026 | Catanzaro, Teatro Politeama – Nuova data

Domenica 22 novembre 2026 | Reggio Calabria, Teatro Cilea – Nuova data

Martedì 24 novembre 2026 | Cosenza, Teatro Alfonso Rendano – Nuova data

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/499RlFu

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Musica

I migliori dischi e i migliori concerti del 2025 secondo la redazione di ROCKON

I migliori album ed i migliori concerti del 2025 secondo i nostri redattori e fotografi. Leggi e scopri le nostre selezioni.

30/12/2025

Concerti

BRUNORI SAS: annunciata la tournèe teatrale “TUTTOBRUNORI” in partenza ad Ottobre 2026

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, e mentre si prepara ai sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, Brunori Sas guarda al 2026 annunciando...

11/11/2025
Concerti Ottobre RockOn.it Concerti Ottobre RockOn.it

Musica

Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali...

01/10/2025

Concerti

BRUNORI SAS annuncia “Brunori in Europa”, a dicembre 7 date oltreconfine

Dopo mesi densi di appuntamenti dal vivo in Italia (con un tour estivo che sta entrando sempre più nel vivo, e l’Arena di Verona all’orizzonte -il 3 ottobre, Live con Orchestra),  Brunori Sas chiuderà oltreconfine questo 2025 a tutto live, conquistando nuovi palchi internazionali. Arriva oggi l’annuncio di “BRUNORI IN EUROPA”, il nuovo tour europeo -prodotto da Vivo Concerti– che per tutto il mese di dicembre vedrà Dario Brunori protagonista sui palchi di alcune delle capitali...

12/07/2025