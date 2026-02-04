BRUNORI SAS: il tour “Tuttobrunori” allunga la sua corsa nei teatri italiani e registra nuovi sold out

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI –il nuovo tour di Brunori Sas prodotto da Vivo Concerti e in partenza ad ottobre– registra nuovi sold out e allunga la sua corsa nei teatri italiani.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Brunori, da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri, offrirà al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI || Teatri 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/499RlFu

Venerdì 2 ottobre 2026 | La Spezia, Teatro Civico – Data Zero

Domenica 4 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Giovedì 8 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano Teatro degli Arcimboldi – Sold Out

Lunedì 12 ottobre 2026 | Genova, Teatro Carlo Felice

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto – Nuova data

Giovedì 15 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto – Sold Out

Sabato 17 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi – Nuova data

Domenica 18 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi – Sold Out

Lunedì 19 ottobre 2026 | Bologna, Teatro EuropAuditorium – Sold Out

Giovedì 22 ottobre 2026 | Trieste, Teatro Rossetti

Venerdì 23 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Sabato 31 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Carlo Gesualdo

Martedì 3 novembre 2026 | Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

Venerdì 6 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione – Sold Out

Sabato 7 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione – Nuova data

Martedì 10 novembre 2026 | Assisi, Teatro Lyrick

Mercoledì 11 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse

Sabato 14 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Domenica 15 novembre 2026 | Palermo, Teatro Politeama – Sold Out

Martedì 17 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli

Mercoledì 18 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli – Sold Out

Sabato 21 novembre 2026 | Catanzaro, Teatro Politeama – Nuova data

Domenica 22 novembre 2026 | Reggio Calabria, Teatro Cilea – Nuova data

Martedì 24 novembre 2026 | Cosenza, Teatro Alfonso Rendano – Nuova data

