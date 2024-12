F.A.S.K. + GattoToro: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia



I F.A.S.K., ovvero i perugini Fast Animals And Slow Kids, si sono esibiti ieri sera in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

“Festa Tour 2024” – Il Tour Nei Club

Dopo appena un mese dal loro primo tour nei più importanti club d’Europa, i F.A.S.K. tornano a calcare le scene sui palchi dei più importanti club italiani: nove date con cui stanno toccando il Paese da Nord a Sud.

L’appuntamento di ieri sera a Firenze era particolarmente atteso dai fan fiorentini che non vedevano la band di Perugia ormai da qualche anno.

La scenografia d’impatto ricrea il corridoio di un hotel, richiamando così il loro ultimo album in studio “Hotel Esistenza”.

La scaletta che stanno portando in tour ha un perfetto equilibrio tra i nuovi brani tratti dalla loro ultima fatica discografica e le hit più amate degli album passati, ormai diventate iconiche e irrinunciabili per il loro pubblico.

La serata è stata così un trionfo di emozioni, con un Carrara pieno di fan accorsi per cantare insieme ad Aimone e farsi trascinare dalla sua irrefrenabile energia e maniera di porsi sul palco ormai divenuta la firma delle esibizioni della band.

Con il loro inconfondibile mix di energia e autenticità, i F.A.S.K. hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle realtà più solide e appassionanti del panorama musicale italiano e con uno zoccolo dura di fan sempre pronti ad accorrere a ogni loro esibizione live.

Ad aprire il loro concerto, il giovane cantautore GattoToro, progetto solista di Gabriele Tura (cantante della band Le Endrigo), che con la sua chitarra acustica ha cantato le sue canzoni fatte proprio per essere gridate in coro con quattro accordi e tutta la sincerità dei suoi testi.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Fast Animals And Slow Kids a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

F.A.S.K.: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Intro

Una Vita Normale

Quasi L’ Universo

Vita Sperduta

Come Un Animale

Come No

Riviera Crepacuore

Lago Ad Alta Quota

Canzoni Tristi

Stupida Canzone

Brucia

Coperta

Come Reagire Al Presente

Rock And Roll (Led Zeppelin Cover)

Animali Notturni

Torna

Annabelle

Dimmi Solo Se

Festa

Cosa Ci Direbbe

Non Potrei Mai

Forse Non È La Felicità