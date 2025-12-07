COEZ: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Coez, cantautore e rapper italiano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“1998 – Live Tour 2025” – Il tour nei Palazzetti

Il tour segue la release dell’ultimo album di Coez, “1998”, uscito lo scorso Giugno.

Dopo il successo sold out delle tre date estive a Londra, Coez sta portando il suo nuovo album in giro per l’Italia da metà Novembre.

Nella scaletta anche le hit storiche di successo del rapper romano.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Coez a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

COEZ – La Scaletta del Tour

Estate 98 (DMS Intro)

Mr Nobody

Mal Di Te

La Tua Canzone

Faccio Un Casino

Catene

Siamo Morti Insieme

Domenica

Lontana Da Me

Niente Che Non Va

E Yo Mamma

Occhi Rossi

Come Nelle Canzoni

Le Parole Più Grandi

Dentro Il Fumo

Ti Manca L’Aria

Le Luci Della Città

Alta Marea

Medley:

Taciturnal

Davide

Ily

Roma Di Notte

Niente Panico

Chiama Me

Ali Sporche

Qualcosa Di Grande

È Sempre Bello

La Musica Non C’È







