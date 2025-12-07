COEZ: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Coez, cantautore e rapper italiano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.
“1998 – Live Tour 2025” – Il tour nei Palazzetti
Il tour segue la release dell’ultimo album di Coez, “1998”, uscito lo scorso Giugno.
Dopo il successo sold out delle tre date estive a Londra, Coez sta portando il suo nuovo album in giro per l’Italia da metà Novembre.
Nella scaletta anche le hit storiche di successo del rapper romano.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Coez a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
COEZ – La Scaletta del Tour
Estate 98 (DMS Intro)
Mr Nobody
Mal Di Te
La Tua Canzone
Faccio Un Casino
Catene
Siamo Morti Insieme
Domenica
Lontana Da Me
Niente Che Non Va
E Yo Mamma
Occhi Rossi
Come Nelle Canzoni
Le Parole Più Grandi
Dentro Il Fumo
Ti Manca L’Aria
Le Luci Della Città
Alta Marea
Medley:
Taciturnal
Davide
Ily
Roma Di Notte
Niente Panico
Chiama Me
Ali Sporche
Qualcosa Di Grande
È Sempre Bello
La Musica Non C’È