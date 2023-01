Cinquina ep.2: Matteo Orsi + Anna Carol + Sena + Limbrunire + Serena Matu + Esposito. Le foto del concerto all’Arci Bellezza di Milano

MATTEO ORSI

Matteo Orsi è un cantautore romano, classe ’97. Si definisce timido e introverso e inizia ad approcciarsi alla musica da bambino, quando gli bastava una vecchia tastiera a 49 tasti davanti alla finestra della sua cameretta per portarlo altrove. È proprio dalla sua camera che inizia a scrivere le prime canzoni durante gli ultimi anni di liceo, e per molto tempo le ha messe da parte per non mostrare le sue debolezze. Nel frattempo, la scelta di pochi suoni grezzi lasciava sempre più spazio al gusto per la parola e per i cantautori e ad una voce sottile che racconta in modo crudo e diretto le fragilità dei suoi vent’anni.

L’Audizione di Matteo ad X Factor ha commosso tutti; si è esibito per la prima volta nella vita davanti ad un pubblico, trovando il coraggio di spogliarsi delle sue paure e di presentarsi finalmente “disarmato” davanti alle persone.

Il suo inedito “Per non perderci mai più” ha meritato una standing ovation del pubblico, dando prova a Matteo di quanto abbia fatto bene a condividere il suo progetto artistico e quello che ha dentro.

Con una cover di “Jealous” di Labrinth, Matteo conquista un pass per le Last Call del suo giudice e mentore Dargen D’Amico, dove conferma il suo talento cantando “En e Xanax” di Samuele Bersani. Dargen non ha dubbi: lo vuole nel suo Roster per i Live, convinto che Matteo sia “un artista importante”.

ANNA CAROL

Anna Carol nasce a Bolzano e, dopo un girotondo tra Colonia, Rotterdam e Londra, ritorna in Italia. Nel suo periodo all’estero viene influenzata dall’incontro con le scene musicali soul, R&B ed elettroniche. Cresce in lei in quegli anni un’urgenza espressi va che la avvicina sempre di più al mondo della scrittura. Scrittura che tende a guardare dalla giusta distanza quelle relazioni complicate e spesso sofferte che popolano la realtà che la circonda. Una realtà dinamica, in trasformazione, che cambia pelle: nel suo album di debutto uscito il 18 novembre 2022 Anna Carol infatti non smette di cercare. E di cercarsi. Un tentativo di rispondere a un groviglio di emozioni intrecciate in suoni acustici ed elettronici che confluiscono in melodie pop di influenza cosmopolita

SENA

Sena nasce nel 1993 − già col nome d’arte “Sena” per una scelta commerciale dei suoi genitori − e muore un po’ ogni giorno. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2000 al suo primo saggio di musica dove si esibisce in una versione piano e voce di “Ti rubacchio un po’ di pop-corn”. L’esibizione raccoglie il favore di pubblico e critica, nonostante una momentanea paresi delle mani dovuta all’ansia da palcoscenico. Amplia i suoi orizzonti musicali esplorando il cantautorato italiano, l’alternative rock britannico, le prime generazioni di indie italiano e la corrente nu metal dei neomelodici napoletani. All’età di 19 anni entra nel pericoloso tunnel della giurisprudenza da cui esce, stremata e avvocata, dopo un lungo percorso riabilitativo.

In questi anni bui inizia a scrivere le sue prime canzoni, molto apprezzate da sua mamma, e inizia ad esibirsi in fortunate tournèe presso tutte le camerette, soggiorni e baretti di amici e parenti entro il terzo grado. Per anni scrive per il programma televisivo di Canale 5 “Avanti un altro!”, in cui compare in qualità di giudice, anche se non riesce a giudicare nessuno, a parte se stessa (e in modo impietoso). Siccome ha il vizio di anagrammare i nomi e le cose si autodefinisce “ironica” e “onirica”

LIMBRUNIRE

Francesco Petacco, in arte Limbrunire, cantautore sarzanese che vive a Marina di Carrara. Dopo essere emerso nel 2009 quando vinse nella categoria band il Premio Lunezia Nuove Proposte con il brano ‘La Giostra’ e aver vinto poi svariati premi musicali, nel 2018 Francesco Petacco pubblica “La Spensieratezza” il suo primo album solista. L’anno successivo a Lerici durante “Il Tenco Ascolta” in apertura alla band ‘Lo Stato Sociale’ ha ricevuto il Premio Energia e Musica per la capacità di miscelare testi dal forte richiamo storico letterale alla musica elettronica. Nel 2020 ha pubblicato “Kalpa”, un EP strumentale che ha promosso con un’installazione interattiva all’interno di bagni, ascensori, lungo corridoi e punti di passaggio in alcune città italiane. Nel 2021 ha presentato “Io, tu e le piramidi”, il suo primo romanzo, e ha pubblicato poi “Un’ora d’aria” brano accompagnato da un videoclip uscito in anteprima su SkyTG24. L’ultimo singolo “Orocolante” è stato pubblicato nel Dicembre 2022.

SERENA MATÙ

Cantautrice lucana attiva dal 2013 affiancata da Michele Colantuoni “Erre”, poliedrico Bassista Viterbese, un duo acustico che fonde la tradizione folkloristica Lucana, sfumature teatrali e avvolgenti sonorità di culture lontane.

Attivi sul fronte live dal 2013 in maniera completamente indipendente, giunti al secondo Album, vantano con partecipazioni a festival e contest in tutta Italia, un tour in Portogallo ed aperture ad artisti della scena alternative e indie italiana come Omar Pedrini (Timoria), Pierpaolo Capovilla (Teatro degli Orrori), O’ Zulù (99 Posse), Sud Sound System, Almamegretta, Ilenia Volpe e altri.

