Quel bel fenomeno di MARTA DEL GRANDI

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Cesare Veronesi (data di Bologna)

Se c’è una cosa che mi piace proprio tanto, è trovarmi sorpresa da un disco fatto bene. Intendo proprio dire: incrociare, senza cercarlo, un album, mettersi a sentirlo, e avere il piacere di scoprire qualcosa che non sia dettato dall’incessante richiamo a questo-o-quell’artista che esce o sta per uscire con lo stesso hype tracotante di un cinquenne in attesa di Babbo Natale.

Bene, Dream Life di Marta Del Grandi è uno di quei casi, quindi potete immaginare quanto in realtà fossi propriamente gasata all’idea di vederlo live all’Arci Bellezza, dove tra l’altro avevo già testato la cantautrice di Abbiategrasso con Selva, questo primo (pesce) d’aprile post ennesima esclusione dai Mondiali, e capire se davvero, per come ho vissuto io l’ascolto del disco, ci fosse un’ulteriore evoluzione sul fronte della performance. Il sold out e la fila all’entrata (mai vista, così ordinata poi) già davano qualche segnale in tal senso, ovviamente positivo.

Provo a farla breve: Dream Life è un disco che canticchio, spesso, in automatico mi viene in mente, e già questo per me è sinonimo di vittoria.

Marta Del Grandi in concerto al Locomotiv Club di Bologna foto di Cesare Veronesi

Congratulazioni Marta, non solo hai fatto un disco bellissimo, forse per me per ora il più bello, estremamente raffinato e articolato come tuo solito, ma hai saputo penetrare le mie sinapsi inconscie laddove in un qualsiasi momento di pace o vuoto mentale avrebbero fatto partire un subito motivo ipercommerciale o una reclame. E ci riesce, realizzando un intero disco in bilanciamento tra echi di Stephen Malkmus e Saint Vincent (da Los Ageless fino a Marry Me) tra un vocalizzo e l’altro.

È un lavoro intriso di leggerenza calviniana, quindi non frivola, nei testi e nelle musiche: del resto come parlare dei sogni, se non con serissima giocosità?

Appunto, niente di pesante: saper azzeccare anche l’intensità di un disco non è cosa da poco, e quello di Marta Del Grandi è stato una boccata di aria fresca in un momento di ansia prestazionale artistica.

Passiamo ora al live. Questa volta dice, abbiamo un chitarrista bravo che la riprende perché non accorda la chitarra per tempo, Michele Caiati, e poi il violino elettrico di Vito Gatti e la batteria di Antonio Marmora. Il palco del Bellezza è casa, ci si può permettere alcune licenze poetiche, anche se in realtà è la Del Grandi a essere di per sé un soggetto estremamente affascinante nel candore furbesco dei suoi sguardi ai colleghi sul palco, mentre volteggia in rosa attorno al microfono, una chitarra alla volta.

Quindi non ci sorprende vederla subito armonizzare voci e braccia in posizioni che sono geroglifici all’attacco di You Could Perhaps, opening track del disco, proiettandoci immediatamente nella dimensione mentale dell’artista, visualizzato davanti a sé, areo e immaginifico, a metà tra lei e il pubblico, una sorta di traduzione istantanea di parole in gesti.

Marta Del Grandi in concerto al Locomotiv Club di Bologna foto di Cesare Veronesi

Ecco, è proprio Dream Life che segna un po’ lo “stacco” per la sottoscritta, come Alpha Centauri (e il suo exploit finale di cui mi sono innamorata) o la perfetta (anche e soprattutto nella resa di ieri) Shoe Shaped Cloud, pezzo in cui le drammaticità esistenzialiste si amalgamano ad atmosfere vocali a la Feist, ovviamente la Del Grandi aggiunge quel tocco di dolcezza che la sua voce le permette che fa tutta la differenza.

Sono pezzi che magari si allontanano dall’ideale folk ipnotico di Selva, di cui ieri ha brillato specialmente Eye Of The Day a chiusura della mini suite, così l’ha chiamata, dedicata alla sua (os)sessione per Mata Hari. I nuovi brani si cullano in chitarre quasi dai toni più classici, aperte (metaforicamente, anche), che si sposano perfettamente con la capacità vocale della Del Grandi, senza però risultare in qualcosa di scontato o banale, no, assolutamente.

Questa considerazione non toglie niente, sottolineo, ai ritmi tribaleggianti di Snap Dragon o alla loop station di Selva, a tutte quelle declinazioni in cui la Del Grandi ha trovato un marchio di fabbrica, una niche riconoscibile, il gancio per aggrappare un consistente numero di persone e tenerle insieme questo mercoledì sera nella sala del Bellezza. Anche perché sono ancora in Dream Life, negli esperimenti prog, come Neon Lights, che dal vivo ricorda ancora di più Annie Clark, non c’è che dire. Ma è tutto in continuità, che in fondo mi viene il dubbio, quando la Del Grandi si ferma a lanciare sguardi tra il fulminante e il sornione, che non sia parte di un piano ben congegnato di una mente che vuole imbambolarci per bene.

Marta Del Grandi in concerto al Locomotiv Club di Bologna foto di Cesare Veronesi

Anche la stessar open Act, Maju, è totalmente in linea con la nostra headliner della serata: voce tersa e forte, spigliatezza emozionale, chiaramente, ma soprattutto l’intenzione di essere, per citare con accuratezza la fonte, artiste internazionali e molto poco italiane, perché quello che fa Marta è proprio questo, cercare di andare oltre il cantautorato italiano e avanzare una proposta non solo comprensibile in tutte le lingue, ma anche personalissima, reale, sincera (e non ho problemi a immaginarla quattordicenne a guardare sognante i “grandi” fighissimi dell’ultimo anno di liceo, come dice per raccontare Alpha Centauri, o eterna figlia in Oh My Father), magnetica.

Perché alla fine la differenza in un artista è la sua capacità di attrarre a sé persone differenti e farne una famiglia. Nel suo piccolo, Marta Del Grandi lo ha fatto, anche se poi scherza sull’anagrafica del suo pubblico, ma questo non deve essere un cruccio, anzi. Incantare è sempre una nobilissima arte: pochi possono poter dire di saperlo fare bene davvero, anche magari mantenendo quel grado di imperfezione che, al contrario, ne aumenta esponenzialmente l’effetto attrattivo. Come e’ accaduto del resto poche sere fa, e noi stiamo ancora canticchiando.

MARTA DEL GRANDI – La scaletta del concerto di Milano

You Could Perhaps

Dream Life

Antarctica

20 Days of Summer

Snapdragon

Shoe Shaped Cloud

Alpha Centauri

Selva

Neon Lights

Mata Hari

Eye of the Day

Chameleon Eyes

Marble Season

Encore

Oh My Father

Stay