“BLASTER”, un evento a misura di pubblico: guarda la video intervista

Creare un party legato alla musica alternativa che sia al contempo un concerto, un dj set e uno spazio di aggregazione per nerd musicali e di cultura pop ad ampio spettro.

Questo è il fondamento degli eventi Blaster, una nuova realtà nell’ambito dell’intrattenimento musicale live che sta sempre più prendendo piede nel nord Italia.

In occasione della serata Blaster all’Arci Tom di Mantova dello scorso 11 gennaio, io e Andrea Ripamonti siamo riusciti ad intervistare gli organizzatori dell’evento, ovvero il content creator Zeb Horsemann, Carlo Balasini di Mostro Production e Jacop Busetti di Dedalus Events, per capire meglio come nasce un evento di questo tipo e cosa rende Blaster unico rispetto ad altri eventi già presenti sul territorio.

Nel video, si farà riferimento ad una data in lavorazione a Modena.

L’evento in questione sarà il “Blaster vs Obscene”, una show che avrà luogo il prossimo 22 febbraio al Nottetempio di -appunto- Modena in cui i due format si “scontreranno” a colpi di musica in una serata a tema zombie in cui a calcare le scene saranno Slug Gore e Fulci.



Per info e biglietti consultare il sito Dice