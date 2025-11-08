Connect with us

BLASTER Party Alternativo al Colorificio Kroen di Verona: metal, hardcore ed elettronica per tutta la notte

Il 15 novembre 2025 il Colorificio Kroen di Verona ospita il Blaster Party Alternativo con WITHIN DESTRUCTION, DEFIANCE HC, WOJTEK e dj set fino a tardi.

Blaster 15 Novembre 2025 Colorificio Kroen
Una nuova invasione Blaster è pronta a scuotere Verona: sabato 15 novembre 2025 al Colorificio Kroen apre le porte a una serata di fuoco con live show e dj set all’insegna di metal, hardcore, punk ed elettronica. Un party alternativo che promette energia pura e mosh senza compromessi.

I live

WITHIN DESTRUCTION

Deathcore/slam band slovena nata nel 2010, oggi spinge su innesti metalcore/nu-metal e suggestioni “digitali”. Il nuovo album ANIMETAL è uscito ad aprile 2025 per Sumerian Records. Set affilato, ritmiche chirurgiche e hook dal sapore sintetico.

DEFIANCE HC

Hardcore da Stoccarda (DE), progetto nato nel 2024. Attitudine cruda e diretta, testi schierati contro ogni forma di discriminazione, con forte impegno femminista e LGBTQIA+.
Dal vivo hanno incendiato i palchi europei ancor prima di pubblicare musica ufficiale.

WOJTEK (Padova)

Sludge/post-hardcore e noise, in attività dal 2019. Tra i lavori recenti l’album Petricore (2023) e l’EP Nell’abisso del mio io (aprile 2025): muri di suono, dinamiche pesanti e atmosfere da metropoli al neon.

DJ SET (00:00 – Late)

Dopo i live, la notte prosegue con il dj set Blaster (dalle 00:00 fino a chiusura), per trasformare il Colorificio Kroen in un dancefloor alternativo dove metal, rock ed elettronica si fondono senza barriere.

Info utili

  • Data: sabato 15 Novembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Location: Colorificio Kroen
  • Biglietti: disponibili qui
  • Evento: Pagina evento facebook
  • Ingresso: Tessera AICS 25/26 obbligatoria
  • Altri dettagli: Contributo in Prevendita : 15 euro + d.p. e comm.serv. + Tessera AICS 25/26

Nessun limite d’età, nessuna discriminazione

Ci vediamo sabato 15 Novembre 2025 presso al Colorificio Kroen Verona, le prevendite sono già disponibili, link per acquistare il biglietto qui

TESSERAMENTO

Non sarà possibile tesserarsi direttamente in entrata.

L’ammissione a socio va richiesta entro le 17.00 del giorno dell’evento a questo link https://www.colorificiokroen.it/index.html

Acquista subito i biglietti con carta di credito o prepagata! Oppure prenota online o chiamando lo 06-0406 (anche messaggio Whatsapp) e paga in contanti entro 24 ore nei 45.000 Punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole). Cerca il Punto più vicino cliccando qui e inserendo “Do It Yourself” come servizio

