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KARG: Season of the Witch il 27 marzo al Colorificio Kroen di Verona

Il 27 Marzo 2026 il Colorificio Kroen di Verona ospita “KARG: Season of the Witch” e DJ Set

Published

Karg Colorificio Kroen Verona Blaster Event 27 Marzo 2026
Karg Colorificio Kroen Verona Blaster Event 27 Marzo 2026

Una nuova data firmata Blaster e Mostro Production sta per tornare a Verona.
27 MARZO – COLORIFICIO KROEN – VERONA
Season of the Witch | Live & Dj Set
Posti limitati, vai a questo link

Live

KARG

Progetto austriaco guidato da Michael J. J. Kogler (voce anche degli HARAKIRI FOR THE SKY). Black metal emotivo che fonde post-rock e shoegaze in paesaggi sonori intensi e malinconici.

SKULLD

Death metal viscerale con radici nel crust e nell’hardcore. Tra occultismo, archetipi pagani e simbolismo femminista, la band costruisce un immaginario rituale oscuro.

DJ SET

Fino a tardi, dalle 23:30 alle 03:00 con 2 sale

SALA MAIN

Metal – Hardcore – Metalcore – Hardcore – Rock – Nu metal – More

SALA ELETTRONICA

Drum n Bass — Techno — Brostep

Info utili

  • Data: venerdì 27 marzo 2026
  • Location: Colorificio Kroen – Verona
  • Apertura porte: 21:00
  • Inizio Live: 21:30
  • DJ Set: 23:00
  • Lista per ingresso ridotto con posti limitati: vai a questo link
  • Ingresso: Tessera AICS obbligatoria
  • Limitazione: Ingresso vietato ai minori di 18 anni
Karg Colorificio Kroen Verona Blaster Event 27 Marzo 2026
Karg Colorificio Kroen Verona Blaster Event 27 Marzo 2026
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