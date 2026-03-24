KARG: Season of the Witch il 27 marzo al Colorificio Kroen di Verona

Una nuova data firmata Blaster e Mostro Production sta per tornare a Verona.
27 MARZO – COLORIFICIO KROEN – VERONA
Season of the Witch | Live & Dj Set
Posti limitati, vai a questo link
Live
KARG
Progetto austriaco guidato da Michael J. J. Kogler (voce anche degli HARAKIRI FOR THE SKY). Black metal emotivo che fonde post-rock e shoegaze in paesaggi sonori intensi e malinconici.
SKULLD
Death metal viscerale con radici nel crust e nell’hardcore. Tra occultismo, archetipi pagani e simbolismo femminista, la band costruisce un immaginario rituale oscuro.
DJ SET
Fino a tardi, dalle 23:30 alle 03:00 con 2 sale
SALA MAIN
Metal – Hardcore – Metalcore – Hardcore – Rock – Nu metal – More
SALA ELETTRONICA
Drum n Bass — Techno — Brostep
Info utili
- Data: venerdì 27 marzo 2026
- Location: Colorificio Kroen – Verona
- Apertura porte: 21:00
- Inizio Live: 21:30
- DJ Set: 23:00
- Lista per ingresso ridotto con posti limitati: vai a questo link
- Ingresso: Tessera AICS obbligatoria
- Limitazione: Ingresso vietato ai minori di 18 anni