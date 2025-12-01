Connect with us

MANNARINO annuncia il nuovo estivo 2026, in partenza il 25 giugno da Padova

Published

Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival, a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, partirà il 25 giugno dallo Sherwood Festival di Padova e terminerà l’11 settembre al Parco della Musica di Milano.

MANNARINO – CALENDARIO LIVE 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XsO9h6

Giovedì 25 giugno 2026 | Padova – Sherwood Festival @Park Nord Stadio Euganeo

Sabato 27 giugno 2026 | Collegno (TO) – Flowers Festival @Parco della Certosa Reale

Sabato 4 luglio 2026 | Pratolino (FI) – Musart Festival @Villa Demidoff

Venerdì 10 luglio 2026 | Roma, Rock in Roma @Ippodromo delle Capannelle

Sabato 11 luglio 2026 | Napoli – @Ex base Nato

Mercoledì 15 luglio 2026 | Pisa – Summer Knights @Piazza dei Cavalieri

Venerdì 17 luglio 2026 Genova – Altraonda Festival @Arena del Mare – Porto Antico di Genova

Venerdì 24 luglio 2026 Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival @Villa Erba

Sabato 1 agosto 2026 | Assisi (PG) – Suoni Controvento @Rocca Maggiore

Domenica 2 agosto 2026 Santa Sofia (FC) – Acieloaperto Festival @Parco Fluviale

Domenica 9 agosto 2026 Locorotondo (BA) – Locus Festival @Masseria Ferragnano

Martedì 11 agosto 2026 | Alghero (SS) – Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani

Giovedì 13 agosto 2026 | Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival @Teatro al Castello

Sabato 22 agosto 2026 | Pescara – Terrasound Festival @Porto Turistico

Sabato 5 settembre 2026 | Catania – Wave Summer Music @Villa Bellini

Venerdì 11 settembre 2026 | Milano – @Parco della Musica

