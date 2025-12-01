MANNARINO annuncia il nuovo estivo 2026, in partenza il 25 giugno da Padova

Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival, a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia.
Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, partirà il 25 giugno dallo Sherwood Festival di Padova e terminerà l’11 settembre al Parco della Musica di Milano.
MANNARINO – CALENDARIO LIVE 2026
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XsO9h6
Giovedì 25 giugno 2026 | Padova – Sherwood Festival @Park Nord Stadio Euganeo
Sabato 27 giugno 2026 | Collegno (TO) – Flowers Festival @Parco della Certosa Reale
Sabato 4 luglio 2026 | Pratolino (FI) – Musart Festival @Villa Demidoff
Venerdì 10 luglio 2026 | Roma, Rock in Roma @Ippodromo delle Capannelle
Sabato 11 luglio 2026 | Napoli – @Ex base Nato
Mercoledì 15 luglio 2026 | Pisa – Summer Knights @Piazza dei Cavalieri
Venerdì 17 luglio 2026 | Genova – Altraonda Festival @Arena del Mare – Porto Antico di Genova
Venerdì 24 luglio 2026 | Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival @Villa Erba
Sabato 1 agosto 2026 | Assisi (PG) – Suoni Controvento @Rocca Maggiore
Domenica 2 agosto 2026 | Santa Sofia (FC) – Acieloaperto Festival @Parco Fluviale
Domenica 9 agosto 2026 | Locorotondo (BA) – Locus Festival @Masseria Ferragnano
Martedì 11 agosto 2026 | Alghero (SS) – Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani
Giovedì 13 agosto 2026 | Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival @Teatro al Castello
Sabato 22 agosto 2026 | Pescara – Terrasound Festival @Porto Turistico
Sabato 5 settembre 2026 | Catania – Wave Summer Music @Villa Bellini
Venerdì 11 settembre 2026 | Milano – @Parco della Musica
