SHERWOOD Festival 2026: il cartellone si completa con Dutch Nazari, Giancane e Zerocalcare

Sherwood Festival 2026 si avvicina al completamento del proprio cartellone e annuncia e annuncia due nuove date che raccontano bene la varietà della rassegna: il 20 giugno con Dutch Nazari e il 3 luglio con lo spettacolo che unisce Giancane e Zerocalcare, in un incontro tra musica e fumetto.

Il 20 giugno segna il ritorno a casa di Dutch Nazari, artista padovano tra le voci più riconoscibili della scena italiana contemporanea. Dopo l’uscita del quarto album Guarda le luci amore mio (ottobre 2025), e il successivo tour nei club, prosegue il percorso live con il tour estivo “Guarda l’estate amore mio”, portando nei festival uno spettacolo che amplia la dimensione del suo racconto senza perderne l’intimità.

La sua scrittura si muove tra canzone d’autore e attitudine rap, alternando ironia, critica sociale e lirismo, e negli anni ha costruito un rapporto solido e diretto con il pubblico. Il live sarà l’occasione per presentare i brani del nuovo disco insieme a una selezione del repertorio che ne ha accompagnato la crescita artistica.

Accanto a lui, la serata vedrà anche la presenza di El Partydo, progetto nato dall’esperienza de Lo Stato Sociale e l’aftershow di Sibode DJ. Tra i fondatori del progetto El Partydo c’è IOMA, polistrumentista e produttore proveniente dall’ambito rap e trap. Completano la squadra i campioni di “regazness” Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio e Enrico “Carota” Roberto.

Pochi giorni dopo, il 3 luglio, Sherwood Festival ospiterà uno degli appuntamenti più originali della stagione: lo spettacolo che unisce Giancane e Zerocalcare, due artisti che negli ultimi anni hanno costruito un dialogo sempre più stretto tra musica e narrazione visiva. Sul palco, Giancane porterà il suo live tra cantautorato e attitudine punk, mentre Zerocalcare accompagnerà l’esibizione con illustrazioni realizzate in tempo reale, dando vita a un’esperienza unica che fonde concerto e racconto grafico.

Il loro sodalizio nasce nel 2018 e si consolida con le colonne sonore delle serie animate Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, trasformandosi oggi in uno spettacolo dal vivo in cui le rispettive arti dialogano direttamente davanti al pubblico.

Entrambe le serate saranno a ingresso con la formula “1€ può bastare”, senza prevendite, nel segno dell’accessibilità che da sempre caratterizza Sherwood Festival.

Il cartellone di Sherwood Festival 2026 si presenta particolarmente ricco e articolato, con oltre un mese di programmazione tra musica, cultura e spettacolo dal vivo. Sul palco del Park Nord dello Stadio Euganeo si alterneranno, in ordine cronologico, Meg e Sarafine per la data inaugurale del 10 giugno, The Zen Circus il 12 giugno, la giornata metal United We Stand il 13 giugno con Carcass, Fulci e numerosi ospiti nazionali ed internazionali, La Niña con Casadilego il 16 giugno, la rassegna Sotterranei a Sherwood #10 con Gazebo Penguins e Core Mato il 17 giugno, l’Hip Hop Day #16 il 19 giugno con Noyz Narcos + Danno & DJ Craim, e Dutch Nazari il 20 giugno.

A seguire, Fulminacci il 23 giugno, Mannarino il 25 giugno, Subsonica il 26 giugno, la serata Galactica il 27 giugno con ospiti ancora da annunciare, Barbascura X il 28 giugno, Litfiba il 30 giugno, Salmo il 2 luglio, Giancane e Zerocalcare il 3 luglio, il Reggae Day il 4 luglio con Alborosie, Gemitaiz il 7 luglio, Frah Quintale il 10 luglio e Caparezza il 12 luglio, già sold out.

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

10 giugno 2026 | Data inaugurale – MEG + SARAFINE (1€ può bastare)

12 giugno 2026 | THE ZEN CIRCUS

13 giugno 2026 | UNITED WE STAND vol.1 W/ CARCASS, FULCI, Final Resting Place, Impunity, Stone Cold, Silver, 3nd7r, Hammertime, Gorge

16 giugno 2026 | LA NIÑA + Casadilego

17 giugno 2026 | SOTTERRANEI #10 W/ GAZEBO PENGUINS + CORE MATO (1€ può bastare)

19 giugno 2026 | HIP HOP DAY #16 W/ NOYZ NARCOS + DANNO & DJ CRAIM + Freestyle Battle

20 giugno 2026 | DUTCH NAZARI + El Partydo + Sibode DJ (1€ può bastare)

23 giugno 2026 | FULMINACCI

25 giugno 2026 | MANNARINO

26 giugno 2026 | SUBSONICA

27 giugno 2026 | GALACTICA W/ TBA

28 giugno 2026 | BARBASCURA X

30 giugno 2026 | LITFIBA

2 luglio 2026 | SALMO

3 luglio 2026 | GIANCANE CON ZEROCALCARE (1€ può bastare)

4 luglio 2026 | REGGAE DAY #10 w/ ALBOROSIE + Patois Brothers + BomChilom & Mr. Robinson (1€ può bastare)

7 luglio 2026 | GEMITAIZ

10 luglio 2026 | FRAH QUINTALE

12 luglio 2026 | CAPAREZZA (sold out)