SHERWOOD Festival 2025: vinci i concerti del festival di Padova

Manca ormai pochissimo: mercoledì 11 giugno si apre ufficialmente la nuova edizione di Sherwood Festival, che si svolgerà per il venticinquesimo anno al Park Nord dello Stadio Euganeo, un traguardo importante per una delle rassegne indipendenti più longeve e radicate del panorama italiano. Per oltre un mese, fino al 12 luglio, un parcheggio si trasformerà in una vera e propria foresta urbana, dove musica, cultura, sport, socialità e pensiero critico si intrecciano ogni sera in un’esperienza collettiva unica.

Per partecipare al concorso e vincere un biglietto omaggio compila il form qui sotto e scegli le date preferite. I vincitori saranno contattati tramite email.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3yDBLll

13 giugno 2025 | NITRO

17 giugno 2025 | SERENA BRANCALE

21 giugno 2025 | GALACTICA

24 giugno 2025 | M¥SS KETA

26 giugno 2025 | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

1 luglio 2025 | MARLENE KUNTZ con orchestra

3 luglio 2025 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

5 luglio 2025 | GHALI

9 luglio 2025 | AFTERHOURS

11 luglio 2025 | L’ENTOURLOOP

Nome e Cognome (richiesto) La tua email (richiesto) Il tuo telefono Scegli una o più date NITRO SERENA BRANCALE GALACTICA MYSS KETA FASK MARLNE KUNTZ LRDL GHALI AFTERHOURS L'ENTOURLOOP Δ

Sherwood è un festival indipendente, plastic free e in cammino per diventare climate positive entro il 2030, grazie anche al percorso avviato con il progetto Sherwood Changes for Climate Justice (https://www.sherwoodfestival.it/scfcj/): un laboratorio permanente di pratiche, incontri e sperimentazioni dedicato alla giustizia climatica, alla sostenibilità ambientale e all’autogestione responsabile.

La maggior parte delle serate saranno accessibili con un contributo simbolico di 1 euro, altri a quello di 5 euro (Nitro, M¥SS KETA, L’Entourloop), mentre solo sette serate (Serena Brancale, Galactica, FASK, Marlene Kuntz, LRDL, Ghali, Afterhours) avranno un biglietto ad un prezzo più elevato.

SHERWOOD Festival 2025, il programma completo

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3yDBLll

11 giugno 2025 | PUNKREAS + SHANDON (1€ può bastare)

12 giugno 2025 | SOTTERRANEI #9 w/ POST NEBBIA + Jesse The Faccio + Laguna Bollente (1€ può bastare)

13 giugno 2025 | NITRO + ELE A + Plaku Dj Set

14 giugno 2025 | CASINO ROYALE + Studio Murena + Otisday Dj Set (1€ può bastare)

15 giugno 2025 | GASP #7 giornata dedicata ai fumetti (1€ può bastare)

17 giugno 2025 | SERENA BRANCALE + Klem + Djomi

18 giugno 2025 | CHIUSO

19 giugno 2025 | CHIUSO

20 giugno 2025 | 99 POSSE + PERSIANA JONES + The Mojos & Dinozer Dj Set

21 giugno 2025 | GALACTICA w/ 999999999 + ZAPRAVKA + MATTIA TRANI + PAOLO FERRARA + VORTEK’S + ANKKH + Klea + Purple Mash

22 giugno 2025 | SHERWOOD FOR KIDS #11 (1€ può bastare)

24 giugno 2025 | M¥SS KETA + Sarabamba

25 giugno 2025 | BUILT TO BLAST #2 w/ Pest Control + Game Over + The Frog + Substrata

26 giugno 2025 | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS + Visconti |

27 giugno 2025 | HIP HOP DAY w/ DJ SHOCCA + ENSI + NERONE + EGREEN + MADBUDDY + Fungo’s Finest + Freestyle Battle

28 giugno 2025 | CHIUSO

29 giugno 2025 | XHULIANO DULE in “Fringo” | “30 Anni Tra Noir E Blues, 30 Anni Dell’alligatore” con: Massimo Carlotto (scrittore) (1€ può bastare)

1 luglio 2025 | MARLENE KUNTZ con orchestra + Spleen

2 luglio 2025 | PSYCODRUMMERS live show

3 luglio 2025 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + Jacopo ET

4 luglio 2025 | REGGAE DAY #9 w/ JUNIOR KELLY + SUD SOUND SYSTEM + Bomchilom & Mr. Robinson Dj Set (1€ può bastare)

5 luglio 2025 | GHALI + Westcross + Putano Hoffman Dj Set

6 luglio 2025 | ROAD TO GALEANO #15

8 luglio 2025 | CHIUSO

9 luglio 2025 | AFTERHOURS + Visconti

10 luglio 2025 | TRIVEL PARTY #4 w/ Quercia, Confine, Stegosauro, Astio e Norman Bates

11 luglio 2025 | L’ENTOURLOOP + FLEXIONAL + Bad Vibes & Electronic Gog Dj Set

12 luglio 2025 | BANDABARDÒ + DIPLOMATICO CNN + Ménage a Trash Dj Set (1€ può bastare)